Название компании, которая разворовала деньги при строительстве фортификационных объектов, не раскрывается.

В Харьковской области разоблачена попытка одной из строительных компаний растратить более 20 миллионов гривен государственных средств, предназначенных для создания фортификационных объектов. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Название компании, которая разворовала деньги при строительстве фортификационных объектов, не раскрывается. Указанное предприятие регулярно выигрывало тендеры, организованные определенным департаментом Харьковской ОГА. По данным детективов, компания получила подряд на строительство фортификационных сооружений стоимостью более 240 млн. грн. После этого часть средств, а именно 20,45 млн. грн., фирма перевела на счета ФЛП, зарегистрированного в январе 2024 года.

"Упоминаемое лицо (физлицо-предприниматель. – прим. ред.) фактически работает администратором заведения питания, то есть не имеет отношения к строительству. В то же время после получения средств лицо пыталось перевести средства на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых" конвертационных центров", – сообщили в БЭБ.

Бюро экономической безопасности заблокировало все платежи этого индивидуального предпринимателя, в том числе упомянутые 20,45 миллиона гривен. БЭБ активно работает над предотвращением растраты средств, выделенных на фортификационное строительство в регионе. Проводится досудебное расследование.

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