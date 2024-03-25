Омлет-суфле это невероятно вкусное и нежное блюдо, которое может стать отличным началом дня.

Нежный омлет–суфле с любимой начинкой – чем не идеальный завтрак. Готовится быстро, а результат непревзойденный.

В качестве начинки можно использовать ветчину, бекон, сыр, шпинат, перец, брокколи, зелень и другие вкусные и любимые ингредиенты.

Также омлет-суфле может быть сладким. Таким рецептом на завтрак и решила поделиться автор блога о здоровом питании «Iryna zdorove harchuvannja» .

"Легкий, быстрый и вкусный, этот сладкий омлет в виде суфле невероятный, вы должны его попробовать!", - говорит Ирина об этом рецепте.

Рецепт омлета-суфле на завтрак.

Итак, понадобятся следующие ингредиенты: 1 яйцо (белок+желток), 20 г яичного белка (т.е. дополнительно еще белок из одного яйца), подсластитель.

Белок нужно отделить от желтка и взбить до пиков. Добавить желток, подсластитель и осторожно перемешать, снизу вверх. Выложить смесь на сковороду и, когда она немного поджарится сложить пополам.

Вот и все, прекрасный нежный и легкий завтрак готов!

Рецепт омлета-суфле на завтрак.

Подавать такой сладкий омлет-суфле можно с рикоттой, грушей, мюслями и крем-какао.

Отметим, что куриные яйца богаты витаминами A, E, D и B, кальцием, калием, магнием, цинком, железом, медью, фосфором и селеном.

Регулярное потребление яиц в пищу повышает иммунитет, помогает бороться со стрессом и инфекциями, нормализует обмен веществ.

Особенно ценен белок яйца, содержащий углеводы, минеральные вещества, протеин и важные аминокислоты.

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