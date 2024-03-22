Виниловый пол следует ежедневно или еженедельно мыть сухой шваброй, а если требуется более глубокая уборка, мыть ее влажной тряпкой с моющим средством.

Виниловые полы известны своей долговечностью и простотой ухода, требуя небольших усилий для поддержания их в чистоте. Конечно, как и любой пол, виниловый пол требует регулярного ухода и чистки, чтобы поддерживать его наилучший вид.

Данное руководство включает все, что вам нужно знать, чтобы поддерживать виниловый пол в чистоте и надлежащем состоянии.

Как мыть виниловый пол

Сухая швабра

Начиная с углов и продвигаясь в центр комнаты, используйте сухую швабру из микрофибры, чтобы собрать крошки, грязь, пыль, волосы и другие загрязнения. Выметите мусор в совок или уберите его пылесосом.

Вакуум

Установите пылесос на твердую древесину, чтобы отключить битер и вращающуюся щетку. Затем пропыленосите виниловый пол, работая от углов внутрь к центру комнаты.

Точечное лечение пятен и потертостей

Если есть пятна или потертости, обработайте их одним из этих простых методов.

Губка из меламиновой пены: Используйте губку из меламиновой пены для удаления пятен и потертостей из виниловых полов. Смочите губку и потрите ею отметку так же, как вы пользуетесь резинкой для карандаша, осторожно, но сильно нажимая. Губка развалится во время работы, и вам, возможно, придется смачивать ее во время работы. Когда пятно или потертость исчезнут, протрите это место влажной тканью из микрофибры, чтобы удалить остатки меламиновой резинки.

Паста из пищевой соды: паста из пищевой соды может помочь вам мыть виниловый пол и удалить пятна. Смешайте пищевую соду с достаточным количеством теплой воды, чтобы образовалась паста, и нанесите ее на ткань из микрофибры. Круговыми движениями вотрите пасту в разлив. Затем хорошо прополощите ткань, отожмите ее, чтобы она была влажной, но не капала, и вытрите остатки пасты из пищевой соды.

Спирт: Спирт является отличным средством, чтобы мыть виниловый пол. Его можно безопасно использовать. Смочите ткань из микрофибры спиртом, осторожно, чтобы не насытить ее, и потрите пятна круговыми движениями. Спирт особенно эффективен для сильно пигментированных пятен, таких как пятна от ручек и фломастера, макияжа, например помады, и краски.

Влажного швабра

Иногда мыть виниловый пол не нужно. Обычный уход, например сухая уборка и пылесос, позволит поддерживать ее в чистоте каждый день. Используйте pH-нейтральное средство, предназначенное для использования на виниле, или приготовьте раствор своими руками из равных частей дистиллированного белого уксуса и воды с двумя-тремя каплями моющего средства и влагой протрите виниловый пол шваброй из микрофибры.

Начиная с дальнего угла комнаты, начните мыть виниловый пол движением в виде восьмерки. Работайте назад, чтобы всегда стоять на невымытом участке пола, чтобы избежать следов ног.

Сухие полы (опционально)

Если виниловый пол заметно мокрый после влажной мойки, вытрите ее большим полотенцем. Попадание воды на винил может привести к искажению пола. Однако, если вы осторожно выкручиваете швабру, чтобы она была влажной, а не мокрой, этот шаг не нужен.

Источник: bhg

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