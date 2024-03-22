Подготовьтесь к сезону одеял с этими советами о том, как стирать и сушить одеяла из флиса, чтобы они оставались уютными сезон за сезоном.

Нам неприятно рассказывать вам об этом, но то уютное одеяло , к которому вы прижимаетесь на своем диване, наверное, грязное. Просто найдите минутку, чтобы рассмотреть все грубые вещи, с которыми она контактирует каждый день: шерсть домашних животных, крошки пищи, разлитые напитки, бытовая пыль, масла для тела, средства для волос. Количество грязи, которая может прятаться в складках вашего любимого одеяла, впечатляет.

Собирайте их со своего дивана, кровати и отовсюду: вот как именно стирать флисовое одеяло в вашем доме.

Как стирать флисовое одеяло

Трудности стирать флисовое одеяло заключаются в том, что оно должно остаться чрезвычайно мягким. Чтобы предотвратить соединение или матирование, стирайте флисовые одеяла отдельно в холодной воде в деликатном режиме. Используйте только небольшое количество моющего средства – большее количество мыла не обязательно сделает ваше одеяло чище. Фактически, избыток моющего средства может прилипнуть к волокнам флиса и сделать ваше одеяло менее мягким.

При стирке флисового одеяла избегайте использования отбеливателя, который может повредить волокна или повлиять на краситель одеяла. Поскольку полиэстеровый флис по своей природе устойчив к пятнам, стирка в холодной воде с моющим средством должна очистить ваше флисовое одеяло. Для устойчивых пятен, не сдвигающихся, предварительно обработайте их каплей средства для мытья посуды, дайте ему застыть на месте примерно 10 минут, а затем промокните бумажным полотенцем или тканью. После стирки повесьте флисовые одеяла, чтобы они высохли или бросьте их в сушилку с низким нагреванием или без него. Не сушите флисовое одеяло при высокой температуре, так как это может привести к плавлению или усадке волокон одеяла.

Вот и все - стирать флисовое одеяло не сложно!

Источник: bhg

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