Замшевая мебель может добавить роскошный, современный вид любой комнате, будь то диван , кресло или тахта. Однако износ неизбежен при постоянном использовании. Пыль, грязь, домашние животные, еда и напитки могут повлиять на ваш любимый замшевый диван — независимо от того, из натуральной замши он или синтетический. Узнайте, как почистить свой замшевый диван, чтобы не только сберечь его красоту, но и быстро удалить пятна.

Как почистить замшевый диван.

Есть несколько способов почистить замшевый диван, но обычно лучше всего пользоваться простым. Чтобы удалить сложные пятна с дивана, вам может понадобиться только пищевая сода, уксус и моющее средство. Всегда производите точечную проверку выбранным очистителем на незаметном участке мебели, чтобы убедиться, что он не повредит ткань.

Диван из натуральной замши.

Диваны из натуральной замши очистить сложнее, чем из искусственной замши из-за их деликатного материала. Проверка этикетки по уходу за ними чрезвычайно важна. В большинстве случаев следует избегать моющих средств на водной основе, чтобы лучше защитить материал. При необходимости используйте как можно меньше влаги для мебели. Если есть пятна, которые нельзя удалить с помощью минимальных усилий, лучше вызвать профессионала во избежание каких-либо повреждений.

Диван из искусственной замши

Процесс очищения искусственной замши похож на процесс очищения настоящей замши, но, к счастью, более прост, когда дело доходит до продуктов, которые вы можете использовать на ней. Вы можете использовать такие вещи как мыло для посуды, уксус, медицинский спирт и больше общего количества влаги, когда создаете домашний моющий раствор, который разбрызгиваете или наносите на диван. После нанесения раствора используйте только щетку с мягкой щетиной или ткань из микрофибры, чтобы аккуратно втереть его в пятно.

Пятна на масляной основе

Джен Коско говорит, что когда дело доходит до борьбы с пятнами на замше, важно действовать быстро. Если это масляное пятно от еды, оно рекомендует посыпать содой на пораженный участок. Подобные вещества, как кукурузный крахмал или детская присыпка, также помогут впитать масло. Осторожно сотрите порошок из ткани влажной салфеткой из микрофибры.

Чтобы очистить замшевый диван от стойких пятен, сделайте смесь из воды, уксуса, пищевой соды и нескольких капель мыльного средства, чтобы осторожно втереть пятно щеткой с мягкой щетиной. Используйте сухую ткань, чтобы удалить лишнюю влагу и дайте высохнуть на воздухе. Распылите небольшое количество спирта и протрите его досуха тканью из микрофибры.

Источник: bhg

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