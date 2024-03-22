Кроме удаления пятен от минеральных отложений, очистка электрического чайника также поможет устранить любую плесень или бактерии.

Электрический чайник – отличный маленький прибор для быстрого кипячения воды, но он требует регулярной чистки. Поскольку вода в чайнике постоянно кипит, это идеальное место для накопления минеральных веществ (также называемых отделкой чайника). Если вы видите белую меловую пленку внутри чайника, скорее всего, пора очистить его от накипи.

Наполните чайник водой и уксусом.

Чтобы очистить электрический чайник от накипи, наполните половину чайника водой и белым дистиллированным уксусом в соотношении 1:1. Чтобы предотвратить дальнейшее образование минеральных отложений, используйте дистиллированную воду вместо водопроводной.

Вскипятите очистную смесь

Включите чайник и доведите раствор воды и уксуса до кипения. После закипания выключите чайник, если это не происходит автоматически. Оставьте кипяченый раствор в чайнике примерно на 10 минут.

Очистите внутреннюю часть чайника

Отсоедините чайник от сети и дайте раствору остыть, прежде чем вылить его в раковину. Дайте чайнику остыть, прежде чем очистить его внутреннюю часть от накипи. Если остались меловы, воспользуйтесь влажной мягкой губкой и небольшим количеством пищевой соды, чтобы очистить их. Промойте чайник.

Чистый фильтр (необязательно)

Если ваш электрический чайник имеет фильтр для воды или картридж для фильтра для воды, следуйте инструкциям изготовителя, чтобы очистить их. Большинство рекомендуют опустить его под воду и протереть тканью или замочить на несколько минут в смеси воды и уксуса.

Вскипятите воду для полоскания

Пора смыть остатки моющего раствора с внутренней части чайника. Вскипятите воду в чайнике, как обычно, и вылейте, когда закончите. Повторите 1-3 раза или пока не исчезнет запах уксуса.

Теперь нужно очистить внешнюю часть чайника

Теперь, когда внутренняя часть чайника чиста, используйте мягкую губку и несколько капель жидкого мыльного средства для посуды, чтобы очистить чайник снаружи. Любые засохшие пятна воды и повседневную грязь следует удалить с помощью этого шага. Вы также можете использовать влажную губку и сухую пищевую соду, чтобы осторожно оттереть любые стойкие пятна. Вытрите наружную поверхность мягкой тканью или полотенцем из микрофибры.

Источник: bhg

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