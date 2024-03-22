Если вам интересно, как сделать так, чтобы белье хорошо пахло, не используя ароматизированное хозяйственное мыло, эти советы экспертов, приведенные ниже, помогут.

Запах свежего белья настолько любим, что часто можно встретить его в свечах, эфирных маслах и даже лосьонах. Он ассоциируется со свежим, четким и чистым ароматом, именно так должно пахнуть ваше белье прямо из сушильной машины. Но иногда одежда и постельное белье затхлая.

К счастью, у нас есть много решений, как стирать белье для создания совершенно нового запаха.

Три совета, как стирать белье, чтобы оно имело лучший запах

Очистите и дезодорируйте свою стиральную машину

Стирать нужно не только вашу одежду. Ваша стиральная машина также требует регулярного обслуживания и чистки. "Со временем и большой загрузкой белья в стиральных машинах может начать появляться затхлый запах от воды, грязи и накопления моющего средства", - говорит Кристен Хиггинс, эксперт по тестированию потребительских товаров Purex.

Чтобы очистить стиральную машину, Хиггинс рекомендует запустить цикл горячей воды (без белья) и добавить 1 литр отбеливателя или 1-2 чашки белого уксуса, чтобы устранить запах. Затем воспользуйтесь циклом «Чистая стирка» или «Дезинфикация» – если ваша машина имеет такую ​​опцию – в противном случае используйте самый длинный возможный цикл. "Это может помочь устранить любые накопления и уменьшить риск передачи любых запахов одежды", - объясняет она.

Она продолжает, добавляя: «Если у вас машина с фронтальной загрузкой, не забудьте очистить резиновую прокладку, выстилающую дверцу машины. Хотя это помогает предотвратить утечку воды во время цикла, прокладка также может удерживать грязь, мыльную пену и застойную воду, что приводит к появлению запаха". Чтобы очистить резиновую прокладку, она рекомендует оттянуть ее назад и протереть влажной тряпкой и немного белого уксуса.

Стирать небольшие вещи

Размер загруженного белья также может повлиять на то, насколько чистым станет ваше белье и какой запах у него будет. «Хотя стирка с полной загрузкой может сэкономить деньги семьи на расходах на воду, важно не переполнять машину, поскольку это может снизить эффективность стирки, оставляя после себя неприятные запахи», – говорит Хиггинс. Распределите свои грузы между одеждой и громоздкими предметами, например банными полотенцами.

Подобным образом использование слишком большого количества стирального средства может также помешать оптимальной чистоте белья. «[Использование слишком большого количества моющего средства] может образовать столько пены, что трудно выполоскать, и это мешает эффективной чистке, — говорит Хиггинс. — Нахождение идеального баланса между размером загрузки и дозой стирального средства поможет сохранить вашу одежду чистой и подарит ему запах свежести. "

Быстрее выньте мокрое белье из стиральной машины

Наверное, все мы виноваты в том, что иногда забываем о куче белья в стиральной машине. Однако если оставлять мокрую одежду и белье слишком долго, это может быстро привести к появлению затхлых запахов и запахов.

«Установите напоминание или таймер на своем телефоне на несколько минут до завершения цикла, чтобы держать вас в курсе», – рекомендует Хиггинс. убедитесь, что белье полностью высохло, прежде чем что-либо убирать. Это также поможет уменьшить запахи не только на вашей одежде, но и в шкафу и комодах».

Добавьте эфирные масла

Когда стирайте белье, используйте эфирные масла – это еще один простой способ усилить запах вашего белья, и вы можете просто сбрызнуть свою одежду любимыми эфирными маслами перед стиркой.

Вот и все – стирать белье, чтобы запах всегда был свежим очень просто!

Источник: realsimple

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