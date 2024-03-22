Запах свежего белья настолько любим, что часто можно встретить его в свечах, эфирных маслах и даже лосьонах. Он ассоциируется со свежим, четким и чистым ароматом, именно так должно пахнуть ваше белье прямо из сушильной машины. Но иногда одежда и постельное белье затхлая.
К счастью, у нас есть много решений, как стирать белье для создания совершенно нового запаха.
Три совета, как стирать белье, чтобы оно имело лучший запах
Очистите и дезодорируйте свою стиральную машину
Стирать нужно не только вашу одежду. Ваша стиральная машина также требует регулярного обслуживания и чистки. "Со временем и большой загрузкой белья в стиральных машинах может начать появляться затхлый запах от воды, грязи и накопления моющего средства", - говорит Кристен Хиггинс, эксперт по тестированию потребительских товаров Purex.
Чтобы очистить стиральную машину, Хиггинс рекомендует запустить цикл горячей воды (без белья) и добавить 1 литр отбеливателя или 1-2 чашки белого уксуса, чтобы устранить запах. Затем воспользуйтесь циклом «Чистая стирка» или «Дезинфикация» – если ваша машина имеет такую опцию – в противном случае используйте самый длинный возможный цикл. "Это может помочь устранить любые накопления и уменьшить риск передачи любых запахов одежды", - объясняет она.
Она продолжает, добавляя: «Если у вас машина с фронтальной загрузкой, не забудьте очистить резиновую прокладку, выстилающую дверцу машины. Хотя это помогает предотвратить утечку воды во время цикла, прокладка также может удерживать грязь, мыльную пену и застойную воду, что приводит к появлению запаха". Чтобы очистить резиновую прокладку, она рекомендует оттянуть ее назад и протереть влажной тряпкой и немного белого уксуса.
Стирать небольшие вещи
Размер загруженного белья также может повлиять на то, насколько чистым станет ваше белье и какой запах у него будет. «Хотя стирка с полной загрузкой может сэкономить деньги семьи на расходах на воду, важно не переполнять машину, поскольку это может снизить эффективность стирки, оставляя после себя неприятные запахи», – говорит Хиггинс. Распределите свои грузы между одеждой и громоздкими предметами, например банными полотенцами.
Подобным образом использование слишком большого количества стирального средства может также помешать оптимальной чистоте белья. «[Использование слишком большого количества моющего средства] может образовать столько пены, что трудно выполоскать, и это мешает эффективной чистке, — говорит Хиггинс. — Нахождение идеального баланса между размером загрузки и дозой стирального средства поможет сохранить вашу одежду чистой и подарит ему запах свежести. "
Быстрее выньте мокрое белье из стиральной машины
Наверное, все мы виноваты в том, что иногда забываем о куче белья в стиральной машине. Однако если оставлять мокрую одежду и белье слишком долго, это может быстро привести к появлению затхлых запахов и запахов.
«Установите напоминание или таймер на своем телефоне на несколько минут до завершения цикла, чтобы держать вас в курсе», – рекомендует Хиггинс. убедитесь, что белье полностью высохло, прежде чем что-либо убирать. Это также поможет уменьшить запахи не только на вашей одежде, но и в шкафу и комодах».
Добавьте эфирные масла
Когда стирайте белье, используйте эфирные масла – это еще один простой способ усилить запах вашего белья, и вы можете просто сбрызнуть свою одежду любимыми эфирными маслами перед стиркой.
Вот и все – стирать белье, чтобы запах всегда был свежим очень просто!
Источник: realsimple
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