Если ваш напиток немного плох, возможно, вашу кофемашину нужно очистить. Мы, как правило, не очищаем их так часто, как следует, что может привести к серьезным факторам порчи и не очень вкусному кофе.
Как глубоко очистить кофемашину с капельным раствором уксусом.
Следуйте этой простой пятиэтапной процедуре глубокой очистки ежемесячно для лучшего вкуса кофе и долговечности кофеварки. Перед запуском убедитесь, что водяная камера полностью пуста.
Шаг 1: Налейте
Чтобы очистить кофемашину, налейте ровные части белого дистиллированного уксуса и воды в водяную камеру кофеварки.
Шаг 2: Завариваем
Когда пустая корзина и камера фильтра, включите переключатель в режим заварки.
Шаг 3: остановитесь и сядьте
Когда половина жидкости настоится, выключите кофеварку и дайте раствору настояться около часа.
Шаг 4: Восстановить
По истечении часа включите кофеварку снова, чтобы завершить цикл.
Шаг 5: промойте и повторите
Выбросьте раствор и запустите несколько циклов варки с чистой водой, пока не исчезнет запах уксуса.
Как очистить кофемашину от накипи
Хотя коммерчески доступны специальные средства для удаления накипи, смесь равных частей дистиллированного белого уксуса и воды справляется с этим естественным путем и менее дорогостояща. Делайте это каждые два месяца или каждый раз, когда вам подсказывает индикатор удаления накипи. Перед запуском убедитесь, что водяная камера полностью пуста.
Шаг 1: Налейте
Поместите по 2 чашки воды и дистиллированного уксуса в водяную камеру кофеварки и установите кружку на место, чтобы собрать воду с уксусом.
Шаг 2: Завариваем
Начните цикл заваривания без чашки в камере для воды и продолжайте циклы заваривания, пока не загорится индикатор «добавить воду».
Шаг 3: промойте, наполните и повторите
Опустите и промойте резервуар, снова наполните его свежей водой и запустите несколько циклов варки, пока запах уксуса не исчезнет.
Вот и все – очистить кофейную машину очень просто.
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