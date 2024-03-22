Если ваш напиток немного плох, возможно, вашу кофемашину нужно очистить. Мы, как правило, не очищаем их так часто, как следует, что может привести к серьезным факторам порчи и не очень вкусному кофе.

Как глубоко очистить кофемашину с капельным раствором уксусом.

Следуйте этой простой пятиэтапной процедуре глубокой очистки ежемесячно для лучшего вкуса кофе и долговечности кофеварки. Перед запуском убедитесь, что водяная камера полностью пуста.

Шаг 1: Налейте

Чтобы очистить кофемашину, налейте ровные части белого дистиллированного уксуса и воды в водяную камеру кофеварки.

Шаг 2: Завариваем

Когда пустая корзина и камера фильтра, включите переключатель в режим заварки.

Шаг 3: остановитесь и сядьте

Когда половина жидкости настоится, выключите кофеварку и дайте раствору настояться около часа.

Шаг 4: Восстановить

По истечении часа включите кофеварку снова, чтобы завершить цикл.

Шаг 5: промойте и повторите

Выбросьте раствор и запустите несколько циклов варки с чистой водой, пока не исчезнет запах уксуса.

Как очистить кофемашину от накипи

Хотя коммерчески доступны специальные средства для удаления накипи, смесь равных частей дистиллированного белого уксуса и воды справляется с этим естественным путем и менее дорогостояща. Делайте это каждые два месяца или каждый раз, когда вам подсказывает индикатор удаления накипи. Перед запуском убедитесь, что водяная камера полностью пуста.

Шаг 1: Налейте

Поместите по 2 чашки воды и дистиллированного уксуса в водяную камеру кофеварки и установите кружку на место, чтобы собрать воду с уксусом.

Шаг 2: Завариваем

Начните цикл заваривания без чашки в камере для воды и продолжайте циклы заваривания, пока не загорится индикатор «добавить воду».

Шаг 3: промойте, наполните и повторите

Опустите и промойте резервуар, снова наполните его свежей водой и запустите несколько циклов варки, пока запах уксуса не исчезнет.

Вот и все – очистить кофейную машину очень просто.