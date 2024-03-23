Супер простой рецепт полезного и вкусного завтрака, который точно нужно приготовить.

Для приготовления таких сырников не понадобится ни сахар, ни молочные продукты, ни яйца.

Можно даже отказаться от обычной муки.

Итак, особенных сырников на завтрак без молочных продуктов и яиц понадобятся следующие ингредиенты: 350 г сваренного пшена (100 г сухой крупы + 330 г воды), 60 г тыквенного пюре, изюм, 40 г лимонного сока, сладкий сироп и 80 г рисовой муки.

Рецепт сырников без яиц.

«Супер простой рецепт полезного завтрака, который вы точно должны приготовить», – отметила автор блога «Dora School», которая и поделилась этим рецептом.

Ход приготовления сырников следующий: соедините вареное пшено, тыквенное пюре, лимонный сок и сироп. Ингредиенты необходимо пробить блендером до однородного состояния.

Затем в массу добавляем рисовую муку и снова перемешиваем. Добавляем изюм.

Рецепт сырников без яиц.

Сформировав шарики, выкладываем на сковороду и жарим на среднем-низком огне.

«Подавайте с любимым вареньем и растительным йогуртом», – предложила кулинар.

Сырники – это традиционное блюдо украинской кухни, которое особенно вкусно получается из домашнего сыра. Подают их обычно со сметаной.

Для приготовления классических сырников понадобятся творог, мука, яйца, сахар, щепотка соли и подсолнечное масло для жарки.

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