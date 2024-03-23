Для приготовления таких сырников не понадобится ни сахар, ни молочные продукты, ни яйца.
Можно даже отказаться от обычной муки.
Итак, особенных сырников на завтрак без молочных продуктов и яиц понадобятся следующие ингредиенты: 350 г сваренного пшена (100 г сухой крупы + 330 г воды), 60 г тыквенного пюре, изюм, 40 г лимонного сока, сладкий сироп и 80 г рисовой муки.
Рецепт сырников без яиц.
«Супер простой рецепт полезного завтрака, который вы точно должны приготовить», – отметила автор блога «Dora School», которая и поделилась этим рецептом.
Ход приготовления сырников следующий: соедините вареное пшено, тыквенное пюре, лимонный сок и сироп. Ингредиенты необходимо пробить блендером до однородного состояния.
Затем в массу добавляем рисовую муку и снова перемешиваем. Добавляем изюм.
Рецепт сырников без яиц.
Сформировав шарики, выкладываем на сковороду и жарим на среднем-низком огне.
«Подавайте с любимым вареньем и растительным йогуртом», – предложила кулинар.
Сырники – это традиционное блюдо украинской кухни, которое особенно вкусно получается из домашнего сыра. Подают их обычно со сметаной.
Для приготовления классических сырников понадобятся творог, мука, яйца, сахар, щепотка соли и подсолнечное масло для жарки.
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