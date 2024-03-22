Вкусный и полезный завтрак с яйцом – лучшее начало дня, но этот необычный рецепт удивит даже гурманов.

Это отличный вариант завтрака, особенно, когда уже надоела яичница, – говорит об этом рецепте фудблогер и автор страницы «The foodhub by Ilona».

"Это самый нежный вариант приготовления яиц! Обязательно попробуйте", – советует кулинар.

Рецепт завтрака с яйцами.

Для этого завтрака понадобятся только яйца, соль и любимые специи, все остальные ингредиенты – по желанию.

Итак, первый шаг – белок необходимо осторожно отделить от желтка и взбить до пиков.

Затем следует выложить белки на смазанный маслом пергамент, сделать ложкой отверстия для желтков и отправить в духовку, разогретую до 175 градусов, на 5 минут.

Следующий шаг – достаем белки, добавляем желтки и возвращаем в духовку еще на 5 минут.

Вот и все, завтрак готов!

Рецепт завтрака с яйцами.

Сверху можно добавить оливковое масло, соль, перец и смесь трав.

Подавать такие яйца вкусно с с сыром, овощами, зеленью и другими полезными и вкусными ингредиентами.

По словам диетологов, яйца вареные, омлет или как яичница помогут дольше чувствовать себя сытым по сравнению с хлопьями или тостами. Отличными добавками к яйцам могут стать шпинат и куркума.

Диетологи также считают, что привычка начинать день с яиц – ключ к снижению веса. И неважно, как приготовлено блюдо. Польза яиц, в частности, обусловлена ​​высоким содержанием белка и витаминов C, D, A, E, B2, B7, B12. В яйцах также есть антиоксиданты лютеин и зеаксантин, связанные с защитой глаз от повреждений из-за ультрафиолетового излучения.

Эти антиоксиданты также связаны с уменьшением вероятности развития катаракты.

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