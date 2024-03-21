Шоколад очень хорошо впитывается в ткань, но это совсем не проблема на пути к его удалению.

Для большинства из нас вероятность появления пятен от шоколада вполне достойна того, чтобы иметь возможность насладиться лакомством. Шоколад оставляет масло и дубильные вещества, трудно удалить с ткани. Но с помощью нескольких средств для стирки и нескольких простых шагов вы сможете вывести пятно как профессионал — и вам больше никогда не придется паниковать. Продолжайте читать, чтобы узнать, как удалить шоколад с одежды.

Как удалить пятна от шоколада с одежды, которую можно стирать

Охладите шоколад

Если шоколад расплавился на ткани вашей одежды, его будет гораздо легче удалить, если предварительно затвердеть. Уложите пару кубиков льда в полиэтиленовый пакет и положите пакет на пятно, пока оно не затвердеет. Или положите всю одежду в морозилку примерно на 10 минут.

Снимите твердые частицы шоколада

Используйте ложку, тупой нож или старую кредитную карту, чтобы удалить излишки шоколада из ткани. Никогда не трите! Трение проталкивает пятно глубже в волокна ткани.

Промойте ткань холодной водой

Подержите загрязненную шоколадом ткань незагрязненной стороной вверх под краном холодной воды, работающей вовсю, чтобы смыть шоколад с ткани.

Если вы пытаетесь удалить пятно от шоколада во время ношения одежды, промокните пятно тканью или бумажным полотенцем, смоченным в холодной воде. Продолжайте двигаться к чистой части ткани, пока шоколад будет перенесен.

Предварительно обработайте пятно

Нанесите на пятно от шоколада небольшое количество мощного стирального порошка на основе ферментов или пятновыводителя на основе ферментов. Осторожно вотрите его пальцами, чтобы убедиться, что он насквозь пропитывает ткань. Дайте продукту подействовать в течение 15 минут перед стиркой одежды.

Если вы носите эту одежду, используйте пятновыводитель для обработки пятна. Это может не удалить шоколадное пятно полностью, но поможет легче вывести пятно позже.

Стирать одежду

Вымыть одежду обычно в холодной или теплой воде с обычным моющим средством вручную или в стиральной машине. Обязательно следуйте указаниям по уходу на одежде, чтобы безопасно удалить пятна от шоколада и не иметь негативных последствий.

Проверьте пятно

Проверьте одежду, чтобы убедиться, что пятно от шоколада исчезло. Не кладите загрязненную одежду в сушильную машину, так как тепло еще больше закрепит пятно.

Удалите остатки шоколада

Если остались следы шоколадного пятна, смешайте раствор порошкового отбеливателя на основе кислорода и прохладной воды, следуя инструкциям на этикетке изделия.

Полностью окуните одежду и дайте ему пропитаться по крайней мере четыре часа. Кислородный отбеливатель безопасно использовать для всех белых и цветных тканей, за исключением шелка, шерсти и вещей с кожевенной отделкой. Повторно постирайте одежду и при необходимости повторите замачивание кислородным отбеливателем, чтобы окончательно удалить пятна от шоколада.

Не кладите одежду в сушильную машину, пока не исчезнет пятно.

Как удалить пятна от шоколада с одежды, которую можно химчистить

Охладите и поднимите жесткие части шоколада

Поместите пару кубиков льда в полиэтиленовый пакет и уложите пакет на пятно от шоколада. Это затвердеет шоколад, чтобы вы могли приподнять его ложкой или краем кредитной карты. Следите за тем, чтобы не тереть пятно.

Посетите местную химчистку

Быстрее отнесите загрязненную шоколадом вещь к химчистке и укажите на пятно.

Используйте набор для домашней химчистки

Если вы пользуетесь набором для домашней химчистки, обработайте пятно пятновыводящим средством, прежде чем положить одежду в мешок для чистки из набора и сбросить его в сушильную машину.

Источник: realsimple

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