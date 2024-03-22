Украинцам рассказали, какие пенсии ожидают тех граждан, у которых вообще нет стажа работы на официальных должностях.

Те украинцы, которые не имеют соответствующего страхового стажа или же стаж недостаточно, все равно будут иметь право на получение выплат от государства на время своего пенсионного возраста. Однако сумма этих выплат будет достаточно низкой, сообщает 24tv.

Какая пенсия предусмотрена для лиц без стажа?

Минимальный стаж для получения пенсии в Украине составляет 15 лет, но только в случае выхода на пенсию в возрасте 65 лет. Если человек планирует завершить работу в возрасте 60 лет, ему необходимо иметь 31 год стажа.

Следовательно, если человек не имеет 15 лет стажа, он может ожидать минимальную пенсию, которая зависит от прожиточного минимума - 2 361 гривен. Однако получать ее начнут только в возрасте 63 лет, а не в 60 лет.

В случае, если человек не набрал вообще страховой стаж, он будет получать пособие, а не пенсию. Размер этой помощи также будет равен прожиточному минимуму – 2 361 гривен, однако выплаты будут производиться только после достижения 65 лет.

Важно отметить, что увеличение таких выплат не будет значительным, поэтому не стоит ожидать большого роста даже при индексации.

Прибавки с возрастом

Однако по достижении определенного возраста пенсионеры получают дополнительные надбавки к своей пенсии, а именно:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

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