Вода не всегда ваш друг – вот как избавиться от неприглядных пятен от воды.

Что вызывает пятна от воды? Что ж, вода не всегда чиста, и некоторые волокна и поверхности плохо реагируют на намокание или остаются влажными, если мы не говорим об устойчивых к загрязнениям диванах, на которых можно разместить детей и домашних животных. Важно научиться отмывать пятна от воды дома, поскольку течи из крыши и сантехники, паводковые воды и даже вода из крана содержат примеси, которые могут оставлять остатки на тканях и стенах. Хорошая новость состоит в том, что большинство этих пятен можно очистить обычными бытовыми моющими средствами.

Как очистить пятна от воды с ткани

Если вы обнаружили пятна от воды на подолах одежды, штор или постельного белья, которые можно стирать, обработайте их небольшим количеством пятновыводителя и постирайте, как обычно.

Чтобы очистить пятна от воды из обивки, выполните эти шаги.

Шаг 1: Смешайте очищающий раствор

Смешайте 2 стакана дистиллированной воды и ½ стакана дистиллированного белого уксуса в маленькой миске.

Шаг 2: Тест в скрытом месте

Прежде чем обработать загрязненный водой участок, распылите немного раствора уксуса/воды на белую ткань и протрите ею скрытый участок обивки. Прежде чем продолжать, дайте тестовой зоне высохнуть, чтобы убедиться, что цвет не изменился или не изменился.

Шаг 3: промокните пятно

Смочите белую ткань в растворе уксуса/воды. Отожмите ткань, пока она не станет влажной и не будет капать. Промокните загрязненный водой участок, пока ткань не станет полностью влажной. Не вотрите ткань, чтобы предотвратить чрезмерное повреждение.

Шаг 4: Впитывайте влагу

Сделайте стопку белых бумажных полотенец толщиной в несколько слоев. Положите стопку на только что увлажненную ткань и утяжелите бумажные полотенца книгами или тяжелыми предметами. Проверяйте и заменяйте полотенца часто, когда влага впитывается.

Шаг 5: Высушите ткань

Когда влага больше не переходит на бумажные полотенца, удалите их. Завершите процесс сушки с помощью ручного фена, настроенного на холодный или теплый воздух. Держите фен по крайней мере на 2 дюйма над поверхностью ткани и осторожно двигайте из стороны в сторону, пока ткань не станет сухой на ощупь.

Как очистить пятна от воды на стенах

"Очистить пятна от воды со стен немного сложнее, но если вы сделаете это должным образом, вы сможете удалить их быстро и легко", - говорит Дин Дэвис, консультант по уборке британской компании .

Прежде чем разбрасывать чистящие средства, Дэвис рекомендует осмотреть и отремонтировать крышу или сантехнику, чтобы убедиться, что нет активных утечек.

Шаг 1: Смешайте моющие растворы

Добавьте 1 чайную ложку жидкости для мытья посуды на литр теплой воды в ведро. Добавьте обычную воду в другое ведро, чтобы использовать ее в качестве воды для полоскания.

Шаг 2: Подготовьте рабочее место

Положите пластиковый брезент или тряпку на пол или ковер, чтобы улавливать капли. При необходимости используйте крепкий табурет или стремянку.

Шаг 3: Начните сверху

Смочите губку в мыльном растворе и отожмите ее, пока она не станет просто влажной, а не капает. Начните с верхней части загрязненного участка и осторожно потрите небольшими кругами. Часто промывайте губку. После того как вы очистили участок, окуните чистую губку в чистую воду, отожмите и промойте только что очищенный участок, чтобы удалить остатки мыла.

Шаг 4: Высушите стену

Используйте салфетку из микрофибры, чтобы высушить стену. Дайте участку высохнуть на воздухе по крайней мере два часа, чтобы убедиться, что пятно исчезло. Вы можете заметить, что только очищенный участок имеет другой цвет, чем остальная стена. Если да, выполните те же действия, чтобы очистить всю стену или комнату.

Шаг 5. Удалите стойкие пятна

Если на стене все еще есть пятна от воды или плесени, вам понадобится немного хлорного отбеливателя.

Надев резиновые перчатки, смешайте в ведре 1 стакан хлорного отбеливателя с 3 стаканами воды. Откройте окно и убедитесь, что есть надлежащая вентиляция.

Нанесите отбеливающий раствор на загрязненный участок с помощью губки, осторожно почистив пятно.

Оставьте раствор на стене в течение 30 минут и протрите остатки влаги. Стена должна высохнуть в течение четырех-пяти часов – вентилятор может помочь стене высохнуть.

Проверьте область и при необходимости повторите процесс.

Шаг 6. Используйте грунтовку для защиты от пятен Если очистка не удалила пятна от воды, воспользуйтесь грунтовкой, блокирующей пятна, например Kilz, перед повторной покраской стены. Как очистить ковры от пятен от воды Если утечка оставил пятна воды на ковре, Дэвис рекомендует впитать как можно больше воды как можно скорее. Используйте старые полотенца, чтобы вытереть воду или влажный/сухой пылесос для отсоса. Если утечка большая, возможно, вам придется ослабить и поднять ковер от стены, чтобы помочь высушить подкладку под ковром. Если пятно от воды незначительное, выполните следующие действия. Шаг 1: Смешайте очищающий раствор Смешайте 1 чайную ложку жидкости для мытья посуды, 1 стакан дистиллированного белого уксуса и 1 стакан дистиллированной воды в маленькой миске или ведре. Шаг 2. Нанесите очищающее средство Смочите ткань из микрофибры в моющем растворе и отожмите ее, пока ткань не станет просто влажной. Слегка нажимайте, протирая загрязненный участок влажной тканью. Начните с внешнего края пятна от воды и двигайтесь к центру, чтобы предотвратить распространение пятна. Полощите ткань часто, когда пятно переходит на ткань. Шаг 3: Высушите ковер Положите стопку сухих или бумажных полотенец на мокрый участок. Положите несколько книг поверх полотенец, чтобы они решились. Часто проверяйте и меняйте полотенца, когда влага передается. Когда ковер станет сухим на ощупь, снимите полотенца и дайте ковру полностью высохнуть как минимум на 24 часа. Вентилятор может помочь ковру быстрее высохнуть. Шаг 4: Освежите ковер Пока ковер немного влажный, обильно посыпьте его сухой содой. Оставьте пищевую соду на ковре по крайней мере восемь часов до ночи. Удалите пылесос, чтобы удалить запахи.

Источник: realsimple

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