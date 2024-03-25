Женщина упаковывала продукты в сумку и уходила из магазина, не заплатив за товар.
Об этом говорится в приговоре районного суда Полтавы.
Так, женщина с сентября по ноябрь 2023 года выносила продукты из магазина, товар она клала себе в сумку и не расплачивалась.
Было зафиксировано 19 краж, из магазина женщина выносила только продукты питания, колбасу, сыры, десерты, мясо, корм для кошек, сметану и прочее.
Сообщается, что женщина могла набрать продуктов на 300-500 грн, не заплатив, а на следующий день снова прийти в тот же магазин.
Факт воровства зафиксировали камеры наблюдения.
На суде женщина вину признала и раскаялась, сообщив, что питалась украденными продуктами, часть денег уже возместила магазину.
Известно, что суд установил, что женщина "страдает психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов, имеет синдром зависимости, получает заместительную терапию".
Женщину признали виновной в кражах и приговорили к 5 годам лишения свободы, потому что раньше она была судима.
Источник: ТСН .
К слову, в Днепре доцент кафедры решил украсть пиво и чипсы в магазине.
В мае 2023 года сотрудник Университета таможенного дела и финансов зашел в пивной магазин на Набережной Победы и украл две бутылки пива, куриное вяленое мясо и чипсы с чесноком.
Воровство заметила охрана и мужчину задержала полиция.
Доцент на судебном заседании признал полностью вину.
Первоначально доценту кафедры было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.
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