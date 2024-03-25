В Полтаве осудили женщину, которая 19 раз не платила за продукты в одном магазине.

Женщина упаковывала продукты в сумку и уходила из магазина, не заплатив за товар.

Об этом говорится в приговоре районного суда Полтавы.

Так, женщина с сентября по ноябрь 2023 года выносила продукты из магазина, товар она клала себе в сумку и не расплачивалась.

Было зафиксировано 19 краж, из магазина женщина выносила только продукты питания, колбасу, сыры, десерты, мясо, корм для кошек, сметану и прочее.

Сообщается, что женщина могла набрать продуктов на 300-500 грн, не заплатив, а на следующий день снова прийти в тот же магазин.

Факт воровства зафиксировали камеры наблюдения.

На суде женщина вину признала и раскаялась, сообщив, что питалась украденными продуктами, часть денег уже возместила магазину.

Известно, что суд установил, что женщина "страдает психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов, имеет синдром зависимости, получает заместительную терапию".

Женщину признали виновной в кражах и приговорили к 5 годам лишения свободы, потому что раньше она была судима.

Источник: ТСН .

К слову, в Днепре доцент кафедры решил украсть пиво и чипсы в магазине.

В мае 2023 года сотрудник Университета таможенного дела и финансов зашел в пивной магазин на Набережной Победы и украл две бутылки пива, куриное вяленое мясо и чипсы с чесноком.

Воровство заметила охрана и мужчину задержала полиция.

Доцент на судебном заседании признал полностью вину.

Первоначально доценту кафедры было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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