Мы поможем вам узнать, как эффективно вывести жирные пятна с одежды. Ниже приведены три разных способа удаления жирных пятен.

Как вывести жирные пятна с помощью жидкого стирального средства

Если у вас под рукой нет жидкого моющего средства, Мерри говорит, что вы можете использовать шампунь (который, во всяком случае, предназначен для тела). «Альтернативно, вы можете использовать крепкое кусковое мыло – в общем, любое мыло для рук и тела должно хорошо работать, но убедитесь, что мыло не содержит добавок, которые могут мешать вашему очищению». Фактически она рекомендует использовать мыло, обозначенное как «хозяйственное мыло», чтобы получить лучшие результаты.

Вы также можете натереть кусок мыла и осторожно нанести полученные кусочки/порошок на пятно после смачивания пятна. Натереть это невероятный способ сделать этот шаг, если вы хотите избежать интенсивного трения», — объясняет Мурри.

Покройте все жирное или масляное пятно жидким моющим средством

Убедитесь, что вы насыщаете всю область для достижения наилучших результатов.

Смочите участок водой

Покрыв жирное пятно жидким или куском мыла, смочите это место водой. «Однако вы можете заменить воду аммиаком, если вам нужна дополнительная эффективность удаления жира, но обязательно используйте перчатки и средства защиты глаз, если вы решите использовать аммиак», — говорит Мурри.

Сделайте пену

Втирайте жидкое мыло или кусок мыла в пятно, пока оно не начнет пениться.

Осторожно почистите зубной щеткой

Если пятно устойчиво, Мурри рекомендует почистить его старой зубной щеткой или щеткой для ногтей. "Это ослабит пятно лучше, чем вы могли бы это сделать голыми руками", - говорит она. Кроме того, после того, как пятно было тщательно вспенено и оттерто, оно говорит, что образовавшаяся вами пена должна начать растворяться.

Промойте пятно водой

Держите ткань под проточной водой, пока вода не станет прозрачной.

Стирайте и сушите одежду отдельно

Чтобы вывести жирные пятна, следуйте инструкциям по стирке на этикетке одежды. Обязательно стирать его отдельно от другой одежды. «В конце концов, всегда проверяйте, удалено ли пятно, а потом дайте одежде высохнуть на воздухе», — говорит Мурри. Она предостерегает от использования очень горячей сушилки. «Высокие температуры могут привести к задержке жира или масла на одежде».

Как вывести жирные пятна с помощью уксуса

Уксус является очень популярным выбором для домашней очистки. "Однако не рекомендуется использовать его вместе с мылом или моющими средствами, поскольку он уменьшает их щелочность, делая их менее эффективными", - предупреждает Мурри.

Покройте все жирное или масляное пятно уксусом.

"Смешайте одну часть уксуса и две части воды, а затем замочите загрязненную ткань в смеси воды и уксуса", - говорит Мурри.

Осторожно почистите зубной щеткой

Если пятно устойчиво, Мурри рекомендует использовать старую зубную щетку или старую щетку для ногтей.

Промойте пятно водой

Держите ткань под проточной водой, пока вода не станет прозрачной.

Стирайте и сушите одежду отдельно

Чтобы постирать одежду, следуйте инструкциям по стирке на наклейке. Обязательно стирать его отдельно от другой одежды. «В конце концов, всегда проверяйте, удалено ли пятно, а потом дайте одежде высохнуть на воздухе», — говорит Мурри. Она предостерегает от использования очень горячей сушилки. «Высокие температуры могут привести к задержке жира или масла на одежде».

Как вывести жирные пятна с помощью пищевой соды

Покройте все пятно пищевой содой

Для достижения наилучших результатов пропитайте весь окрашенный участок. Диллз рекомендует дать ему постоять от 30 минут до часа. "Используйте зубную щетку, чтобы втереть пищевую соду, и повторите этот шаг несколько раз, пока она полностью не впитает масла", - советует Диллс.

Добавьте немного средства для мытья посуды и перемешайте

Добавьте небольшое количество мыльного средства для посуды и Диллс говорит, что вы можете пальцем размешать его на пятне. "Повторяйте этот процесс, пока пятно не исчезнет", - говорит она.

Промойте пятно водой

Держите ткань под проточной водой, пока вода не станет прозрачной.

Стирайте и сушите одежду отдельно

Чтобы постирать одежду, следуйте инструкциям по стирке на наклейке. Обязательно стирать его отдельно от другой одежды.

Примечание: если пятно устаревшее, Dills рекомендует воспользоваться приведенными выше шагами. Однако после того, как пищевая сода и средство для мытья посуды нанесены и утерты, она говорит, что вы также можете добавить пятновыводитель для дополнительного эффекта. «Оставьте средство на ночь, а на следующий день проведите цикл горячей стирки».

Источник: realsimple

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