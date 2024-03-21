Александр резко высказался о мужчинах, которые убегают от мобилизации, ведь у россиян только одна цель – уничтожить Украину, убить или усилить каждого украинца из родной земли.

Военный Александр, с позывным "Юристом", в настоящее время находится на службе в территориальном центре комплектования на Закарпатье. До начала полномасштабного вторжения России он занимался любимым делом – работал в банках, занимал должность заместителя директора, юрисконсульта и занимался пассажирскими перевозками. С началом полномасштабной войны пошел в армию, как рассказали в Закарпатском ТЦК и СП.

По информации Закарпатского ТЦК и СП, в начале войны Александр собирался уехать, но его семья отказалась от этой идеи. Сам Александр решил пойти в военкомат. Хотя он никогда раньше не служил в армии, решил добровольно присоединиться к ВСУ. Несмотря на отказ родственников, он упорно прошел обучение в школе разведки и овладел военным делом на практике.

По словам "Юриста", он участвовал в боевых действиях в Запорожском, Херсонском, Луганском и Донецком направлениях.

Александр резко высказался о мужчинах, бегущих от мобилизации. Ведь у россиян только одна цель – уничтожить Украину, убить или усилить каждого украинца из родной земли. Он также напомнил, что нужно помнить, что россиян держат ребята, просто выполняющие свой долг. Только благодаря им мы можем спокойно жить и заниматься своими делами.

"Сейчас многие кричат ​​о своих правах, но, к сожалению, забывают об обязанностях, которые тоже прописаны в Конституции. Я спрашиваю мужчину: "Вы читали Конституцию? Так почитайте — там есть еще и об обязанностях". Иногда кажется, что надо взять этих людей, отвезти и показать, что делает и дрянь. И, думаю, тогда каждый чувствующий себя мужчиной не захочет, чтобы у него края происходило то же. И чтобы эта беда была. Сейчас почему-то часть мужчин забыла, что их обязанность — защищать свою страну и своих родных", — рассказал военнослужащий.

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Напомним, мужчина пошел в армию в 69 лет и прошел самые горячие точки фронта.

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