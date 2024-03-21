Вот как очистить самые плохие пятна на уголках и поверхностях на вашей кухне.

Как очистить слив раковины

Мытье посуды пенным раствором не очищает жирный слой, покрывающий сток. Но его легко стереть: сбрызните мягким абразивным средством и почистите зубной щеткой, уделяя особое внимание канавкам канализации. Промыть чистой водой. Для дезинфекции нанесите раствор 1 части отбеливателя на 9 частей воды с помощью чистой тряпки; отполируйте досуха тканью.

Как очистить пятна под техникой

И рядом, и позади них. Здесь действительно скапливается пыль и мусор. Извлеките прибор и пропылесосите с помощью шланга и щелевой насадки – это лучший способ удалить их. Если ваш прибор не хочет (или не может) сдвинуться с места – или вы слишком боитесь того, что вы увидите – проведите по нему, используя тонкий гибкий мешок из микрофибры. Сперва сдвиньте его сзади и вдоль боков, чтобы сбить сухой, прилипший мусор на пол. Затем продвиньте его под прибор, чтобы захватить и вытащить как можно больше. Встряхните отложение пыли в мусорный мешок, затем слегка смочите голову и проведите теми же местами, чтобы удалить налипшую грязь. Пропылесь пол вокруг, чтобы собрать остатки.

Как очистить пятна вокруг раковины и крана

С помощью старой зубной щетки короткими быстрыми движениями почистите крошки с поверхностей, наклоняя щетину, чтобы попасть в щели. Нанесите чистящее средство с уксусом и оставьте на 3 минуты. (Если ваша столешница – это пористый камень, например гранит, вместо этого сбрызните дезинфицирующим моющим средством.) Вытрите сухим бумажным полотенцем. Если осталась упрямая грязь, выкопайте ее с помощью пластикового инструмента или узкого углового скребка.

Как очистить пятна на швах холодильник-полка

Эту задачу можно выполнить, не снимая полки, но легче, если вы можете их вынуть, говорит блоггер-уборщик Мелисса Мейкер. Сделайте пасту из равных частей пищевой соды и горячей воды и с помощью старой зубной щетки осторожно протрите шов, где стекло соприкасается с пластиковым краем. Перемешивание пасты удаляет грязь. Смойте или протрите влажной губкой. Если налипание осталось, удалите его скребком. Вымойте полки в раковине с мыльным раствором, затем высушите и замените.

Вот так – очистить пятна на грязных поверхностях кухни на самом деле просто.

Источник: realsimple

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