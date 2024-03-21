Священник Николаевской церкви УПЦ МП в пгт Выженко на Буковине отказался впустить семью погибшего Героя Дмитрия Клима в церковь и отпевать его украинскому защитнику. Эту досадную историю рассказала нардепка Ирина Никорак.

Она сообщила, что тело погибшего воина было доставлено в населенный пункт Выженко после того, как в течение года его сочли пропавшим без вести.

Семья воина намеревалась похоронить его рядом с родителями, бабушками и дедушками на кладбище, расположенном возле Николаевской церкви УПЦ. Однако священник этой церкви отказал впустить семьи с телом погибшего в храм и отпевании службы. Поэтому отпевать защитника пришлось у церкви священникам Православной Церкви Украины.

Ирина Никорак также отметила, что женщины-прихожанки церкви поддержали действия священника, не позволившего петь героя с почестями в храме. Она выразила возмущение и пренебрежение к такому поведению. Нардепка подчеркнула, что такая ситуация вызывает боль и негодование. Она призвала к размышлению и выразила непокорность перед произошедшим.

"Как такое возможно?! Люди, вам когда-нибудь будет стыдно за это! Как после этого вы смотрите в глаза семье воина, тело которого даже в церковь не занесли?! А потом вы заходите в свой храм со словами "Господи помилуй, спаси и сохрани "Ибо священник простит все ваши грехи…Для меня это уже не о Боге и вере, а о слепом фанатичном следовании непонятно каким ценностям. Царство небесное пало за свободу", - добавила нардепка.

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