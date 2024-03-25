С 1 апреля 2024 года четыре группы граждан стоят перед возможностью потери социальных выплат и пенсий.

Ситуация с возможностью потери выплат коснется тех, кто получает пенсии и помощь через банковские карты.

Юристы, как свидетельствует издание "Главред", рассказали о приближающихся переменах. Согласно решению Кабинета Министров, принятому в конце 2023 года, четыре группы граждан должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года. Этот процесс можно пройти в любом отделении Сбербанка или Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

ПФУ предоставляет возможность гражданам осуществить идентификацию через видеосвязь или с помощью портала е-услуг. Предварительная запись необходима для этого.

По словам юристов, если держатели карт не выполнят требования правительства, то они могут потерять доступ к пенсиям и социальным выплатам. Эта ситуация касается следующих групп граждан:

Переселенцы пожилого возраста, получившие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 24.02.2024 года.

Лица, проживающие на оккупированных территориях.

Граждане, выехавшие за пределы страны.

Украинцы, получившие статус ветерана или лица с инвалидностью вплоть до полномасштабного вторжения РФ.

Согласно правозащитникам, большинство граждан, особенно пожилых людей, могут столкнуться с трудностями при прохождении идентификации. Проблемы могут возникнуть из-за технических аспектов, особенно для тех, кто проживает в отдаленных от городов населенных пунктах за границей. Такие люди могут испытывать проблемы со связью, что может привести к задержкам с получением необходимого кода для входа.

Аналогичные проблемы могут возникнуть у пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях. Часто пожилые люди не имеют достаточной информации о цифровых технологиях, что создает угрозу потери доступа к их средствам на карточках.

Тем не менее, юристы выражают надежду, что необходимость пройти видеоидентификацию может быть отложена до последнего момента, как это уже было несколько раз раньше. Предполагается, что срок может быть продлен с 31 марта по 1 июля 2024 года.

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