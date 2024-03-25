Правительственное руководство активно работает над внедрением системы учета педагогического стажа, приобретенного за границей. Целью этой инициативы является рассмотрение возможности создания механизма для зачисления страхового стажа работникам образования, работающим за пределами Украины. Однако сейчас многие страны не имеют соответствующих положений в этой сфере.

На специальном совещании, которое возглавляла министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, было объявлено о необходимости создания такого механизма из-за обстоятельств войны, которые заставляют многих педагогов работать за границей.

Инициативу в этом плане выдвинули представители Украинской школы в Женеве, Швейцария.

Согласно идее Верещук, если педагог работает онлайн или находится за границей, но официально зарегистрирован в украинском учебном заведении, ему следует относить этот период к его общему стажу.

В случае, если учитель не связан с украинской школой и не преподает за границей, стаж рассматривается в контексте международных соглашений, регулирующих вопросы пенсионных выплат.

Поскольку между Украиной и Швейцарией отсутствуют международные соглашения в этой сфере, было высказано мнение о необходимости разработки соответствующего механизма всестороннего учета стажа украинских педагогов за рубежом.

Заместитель премьер-министра отметил, что ведомства получили задачу подготовить предложения по этому вопросу.

"Государству нужно четко определить свое отношение к своим гражданам за границей, особенно к учителям. Мы должны обеспечить их социальные права", - подчеркнула Верещук.

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