Во время стирки диванных наволочек главное, что нужно знать инструкции производителя по уходу и четко их соблюдать.

Наволочки на диване подушки сильно изнашиваются, особенно если в вашем доме есть домашние животные и дети, и если вы большой любитель перекусите, сидя на диване. Даже если вы не пролили вино или томатный соус на диван, вы, скорее всего, со временем обнаружите крошки, грязь на диванных подушках, а это значит, что пора понять, как стирать диванные наволочки.

Как стирать наволочки на диван из ткани, пригодной для сухой чистки

Если ваши диванные подушки предназначены только для сухой чистки (это означает, что они имеют букву «S», указывающую только на очистку на основе растворителей), лучшим вариантом будет отнести их к профессиональному уборщику. Но есть способы постирать диванные наволочки дома, даже если их нельзя стирать в стиральной машине.

Вы можете использовать растворитель, который не подходит для обивки, и следовать инструкциям на упаковке, или посыпать чехол для диванной подушки пищевой содой, оставить на час, а затем с помощью вакуума удалить пищевую соду вместе с любым мусором или запахами.

Как стирать кожаные наволочки на диван.

Кожаные чехлы на подушки могут быть несколько легче содержать в чистоте. Просто убедитесь, что у вас под рукой есть подходящие чистящие средства — хорошее чистящее средство и кондиционер для кожи (или универсальный продукт, который поможет упростить чистку).

Пылесосьте чехлы подушек на диване

Это удалит любой мусор и крохи и позволит вам получить к более глубокой грязи.

Используйте чистящее средство кожи

Распылите чистящее средство на чистую ткань и протрите каждую подушку. Убедитесь, что вы взяли всю подушку во избежание неровного вида вашего дивана.

Используйте кондиционер для кожи

Нанесите кондиционер для кожи на диване подушки с помощью чистой ткани и дайте ему высохнуть, прежде чем расслабиться и насладиться красивым, чистым диваном. Вот и все – стирать наволочки для дивана очень просто!

Источник: realsimple

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