Военный подчеркнул, что после выписки ребятам государство не помогает найти работу и даже на достойную пенсию по инвалидности они не могут рассчитывать.

Во время выполнения одной из военных задач Юрий Маленок, известный под позывным "Артист", получил серьезное ранение, требовавшее длительного и сложного процесса реабилитации. Несмотря на возможность приостановить службу, он решил остаться в армии.

Рисунок высказал для ТСН свое мнение относительно того, как государство должно помогать военным, которые из-за полученных ранений больше не могут вести полноценную жизнь.

Он поделился, что видел в госпиталях военных 18-20 лет, которые сами ушли, контракт подписали, но получили тяжелое ранение и остались без конечностей. Сейчас в госпитале о них беспокоятся, а дальше они останутся сами со своей бедой.

"Когда ты воюешь и видишь оторванные конечности, как-то на адреналине не так воспринимаешь. А вот в госпитале, когда смотришь на ушедших ребят 18-20 лет контракт подписали, но он уже без ног… Я понимаю, как ему дальше будет тяжело жить.Ну вот сейчас о нем немного заботится государство, какой-то протез дадут, выплаты, а дальше что?", - говорит Юрий Маленюк.



Военный подчеркнул, что после выписки таким ребятам государство не помогает найти работу и даже на достойную пенсию по инвалидности они не могут рассчитывать.

"Как обеспечивает государство ребят с инвалидностью? Ну никак. Какой-то достойной пенсии, чтобы он просто жил, путешествовал, отдыхал. Он отдал свое здоровье за ​​страну, за свободу, и государство ему должно уже. Она же нам как говорит: вы должны отдать какой-то долг. Так государство тоже должно отдавать нам, когда ты отдал самое ценное – здоровье и время”, – говорит Юрий Маленок.

Последние новости Украины:

Напомним, мужчина пошел в армию в 69 лет и прошел самые горячие точки фронта.

Как сообщала Politeka, командир ВСУ разочарован ситуацией в тылу.

Также писала Politeka, брат отдал жизнь за Украину, а он продолжает защищать.