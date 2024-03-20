Ниже приведены советы по чистке и стирке рюкзака, чтобы он прослужил дольше.

Знание того, как правильно постирать рюкзак от грязи и пятен поможет защитить его от микробов и запахов. Грязные рюкзаки неизбежны, особенно если у вас есть дети или вы регулярно используете сумку. Вы можете найти там разлитый сок, забытую пищу, взорвавшиеся ручки и даже вспотевшую спортивную одежду.

Как постирать рюкзак в стиральной машине

Большинство нейлоновых или брезентовых рюкзаков безопасно класть в стиральную машину. Если сумка имеет кожаную отделку, не стоит стирать ее в машине.

Подготовка к стирке

Если есть наружные или внутренние пятна, осторожно нанесите пятновыводитель с помощью мягкой щетки или зубной щетки на пораженные участки и оставьте на 30 минут. Выверните мешок наизнанку или поместите его внутрь наволочки или мешка для белья, чтобы ремни и молнии не попали внутрь машины или не повредили внутренние стенки.

Выстиранный рюкзак

Используйте небольшое количество деликатного моющего средства и стирайте сумку в холодной воде с помощью деликатного цикла машины. Если он сбивается во время цикла отжима, остановите машину и попытайтесь раздвинуть рюкзак, чтобы дать ему возможность тщательно постирать и избежать перекоса машины во время небольшой загрузки.

Высушите рюкзак на воздухе

Оставьте молнии расстегнутыми и повесьте рюкзак вверх дном для высыхания. «Мы рекомендуем вам сушить на белье, потому что сушка в стиральной машине может повредить подкладку сумки и вызвать разрывы на углах», — говорит Шагер.

Если вы можете высушить его на открытом воздухе, это поможет удалить остатки запахов. Перед использованием убедитесь, что он полностью высох.

Как постирать рюкзак вручную

Старая добрая ручная стирка сделает свое дело с рюкзаками, которые нельзя стирать в машине через материал.

Подготовка к стирке

Осторожно нанесите пятновыводитель с помощью мягкой щетки или зубной щетки на любые наружные или внутренние пятна и дайте ему постоять примерно 30 минут. Наполните миску примерно 6 дюймов теплой воды. (Горячая вода может повредить цвет ткани.) Добавьте небольшое количество деликатного стирального порошка.

Почистите рюкзак

Потрите сумку мягкой щеткой или тканью, сосредотачиваясь на особо грязных участках или пятнах, чтобы хорошо постирать рюкзак. Выверните сумку наизнанку и очистите внутреннюю часть.

Зубная щетка хорошо очищает от притертых пятен и труднодоступных щелей. Губка может лучше работать на сетчатых участках.

Прополощите сумку

Слейте грязную воду и наполните миску чистой прохладной водой на 6 дюймов. Тщательно прополощите пакет и отожмите его. Сложите его в толстое полотенце, чтобы впитать лишнюю влагу.

Высушите мешок на воздухе

Дайте пакету хорошо высохнуть на воздухе. Оставьте все молнии расстегнутыми и повесьте его вверх дном.

Если вы можете высушить его на открытом воздухе, это поможет удалить остатки запахов. Перед повторным использованием убедитесь, что рюкзак полностью сух.

Источник: realsimple

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