В последнее время наблюдается уменьшение наличия лекарственных препаратов на полках аптек, от антибиотиков до лекарства от высокого давления и противовоспалительных средств, а цены на них растут. Украинцам теперь приходится долго искать необходимые лекарства.

Работники аптек указывают на проблемы с пополнением ассортимента из-за отказов импортеров поставлять необходимые медикаменты. Среди препаратов, которые трудно найти - "Нимесил", "Ко-Амлес", "Ко-Пренес", "Креон". "Не все аптеки имеют это лекарство, иногда приходится искать их. Некоторые медикаменты, особенно детские антибиотики в форме суспензий, могут полностью отсутствовать," - поделилась с "Бизнес-Телеграфом" Елена Прудникова, председатель ФармРады и владелица аптеки в Киевской области.

Также сообщается о нехватке лекарства "Саксенда" и "Виктоза". "Лишь 30% потребности в этих препаратах удовлетворено из-за проблем с производством на мировом уровне", - отмечает Елена Кунденко, директор управления закупок крупной сети АНЦ.

Процент отказов от поставщиков варьируется от 0,3 до 1,8%, в зависимости от размера сети. Большие сети имеют возможность заменить некоторые препараты аналогами, но малые аптеки сталкиваются с большим трудом. "Малые аптеки получают товар в последнюю очередь, и часто только за предоплату, поэтому их полки быстро опустеют", - делится Прудникова.

Проблема с дефицитом антибиотиков в форме суспензий для детей особенно острая, поскольку заменить их "взрослыми" таблетками непросто из-за различий в дозировке и неприятном вкусе, который неприемлем для детей.

Источник: Бизнес-Телеграф.

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