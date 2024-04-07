Украинские семьи могут бесплатно получить экоподгузники для своих детей благодаря благотворительному фонду BGV Charity Fund. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо подать запрос, заполнив соответствующую анкету на официальном веб-сайте BGV. В форме заявки нужно указать информацию о ребенке, данные родителя и адрес для доставки через Новую почту.

Вместе с заполненной анкетой нужно прислать копии таких документов как свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя и индивидуальный налоговый номер. После отправки анкеты заявителю придет письмо на электронную почту с просьбой подтвердить заявку. После подтверждения заявки заявителю будет направлен номер заявки для дальнейшего использования.

Участники программы получат помощь от Nova Poshta, которая включает в себя многоразовые трусики и специальные сменные вкладки, уменьшая затраты на подгузники и способствуя сохранению окружающей среды.

Каждый набор предназначен для одного малыша. Поэтому, если в семье есть несколько детей, необходимо подать отдельные заявки для каждого из них с разными индивидуальными налоговыми номерами.

В программе могут принимать участие все украинские семьи с детьми, рожденными после 6 февраля 2021 года, без учета того, получала ли ранее семья помощь от фонда BGV или других благотворительных организаций.

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