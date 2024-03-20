Сделайте свой бархатный диван роскошным с помощью этих советов по чистке.

Бархатный диван является роскошным и придает богатый цвет и нотку изысканности любой комнате. Когда бархатная обивка была предназначена для богатых, а сегодня доступна каждому.

Если вы приобретаете бархатный диван, стул или изголовье, сделайте небольшую домашнюю работу и посмотрите на этикетку по уходу, чтобы увидеть, как правильно за ним ухаживать.

Бархат из синтетических волокон отталкивает пятна и сохранит свой цвет даже лучше, чем хлопковый бархат. К счастью, вам не нужны специальные средства или оборудование, чтобы держать бархатный диван чистым. Вот как почистить бархатный диван, чтобы он выглядел свежим и роскошным.

Как часто нужно думать, как почистить бархатный диван.

Еженедельная уборка пылесосом удалит пыль и шерсть домашних животных, оставляющих несвежие запахи в обивке. Сделайте более глубокую уборку, когда диван выглядит тусклым или ворс становится плоским. Немедленно протрите разлитые вещества белой тканью или бумажными полотенцами, а твердые пятна удалите тупым ножом или шпателем. Не трите, поскольку это глубже вдавит грязь в волокна.

Как почистить бархатный диван.

Тщательно пропылесосите бархат

Начните с верхней части дивана и используйте ручной пылесос со щеткой для обивки или шлангом и щеткой.

Используйте перекрывающиеся проходы, чтобы убрать пыль и рыхлую почву из бархата.

Не забудьте пропылесосить спинку дивана и под подушками, чтобы очистить его.

Очистите бархат паром

Наполните ручной отпариватель для одежды или отпариватель с палкой водой и установите низкий огонь.

Держите головку отпаривателя на несколько дюймов от бархата.

Работайте в форме сетки и всегда держите пару в движении.

Потрите влажный бархат сухим полотенцем из микрофибры, чтобы удалить грязь. Продолжайте двигаться к чистому участку полотенца, когда грязь переносится.

Чтобы удалить складки на бархате, обнажающие подкладку ткани, распарите участок и осторожно расчешите рукой ворс в противоположном направлении к складке.

Нанесите пену для полной очистки

Смешайте две чашки теплой воды и 1/2 чайной ложки жидкости для мытья посуды в большой миске.

Используйте венчик или ручной миксер, чтобы создать пену и почистить диван.

Смочите увлажненную салфетку из микрофибры только в пене (она не должна стекать).

Начните с верхней части дивана и осторожно потрите диван увлажненной тканью круговыми движениями, чтобы окончательно почистить его. Продолжайте двигаться к чистому участку ткани, когда почва переносится.

После очистки каждого участка протрите его чистой влажной тканью из микрофибры, чтобы смыть остатки мыла.

Смешайте несколько порций пены, чтобы очистить большой диван.

Перед использованием дайте дивану полностью высохнуть на воздухе.

Используйте отпариватель или вакуум, чтобы поднять спутанные волокна.

Источник: realsimple

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