Выстирать одеяло с подогревом не только просто и приятно, но и безопасно.

Одеяла с подогревом прошли долгий путь от оригинальных одеял с жесткими проволоками, которые часто представляли опасность из-за перегрева. Современные одеяла плюшевые, простые в уходе и используют технологически умные провода, которые намного безопаснее. Хотя большинство все еще полагаются на электрическое питание, есть варианты, работающие от батареек, которые можно использовать куда угодно.

Из-за электрического элемента одеяло с подогревом может казаться сложным для чистки, хорошая новость заключается в том, что большинство доступных вариантов имеют достаточно простые инструкции по уходу. Читайте дальше, чтобы узнать, как постирать одеяло с подогревом и сохранить его чистым, без пятен и уютным.

Как постирать одеяло с подогревом

Подготовьте одеяло к чистке

Снимите все шнуры и элементы управления с одеяла.

Сильно встряхните одеяло (желательно снаружи), чтобы удалить остатки мусора.

Проверьте, нет ли пятен от кофе, еды или сильного загрязнения.

Предварительно обработайте пятна, чтобы постирать одеяло с подогревом

Пятна следует предварительно обработать перед стиркой одеяла.

Осторожно поднимите или соскребите засохшую еду с помощью тупого ножа или края старой кредитной карты.

Нанесите на пятна небольшое количество стирального порошка или пятновыводителя на основе ферментов.

Работайте с очистителем щеткой с мягкой щетиной и дайте ему постоять как минимум 15 минут, прежде чем постирать одеяло в стиральной машине.

Выберите параметры стиральной машины и загрузите машину

Установите стиральную машину на щадящий цикл, минимальную конечную скорость отжима и холодную воду.

Добавьте средство для стирки в дозатор или барабан стиральной машины.

Не добавляйте кондиционер для белья.

Поскольку большинство одеял с подогревом достаточно велики, их лучше постирать отдельно.

Если у вас есть стиральная машина с верхней загрузкой и центральной мешалкой, осторожно положите одеяло вокруг мешалки, чтобы машина не вышла из баланса.

Выберите способ сушки Используйте самый низкий уровень нагрева сушилки или повесьте одеяло на бельевую веревку или сушилку.

Источник: realsimple

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