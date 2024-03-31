В Украине военным и их семьям предусмотрена единовременная финансовая помощь для решения социально-бытовых вопросов. Одна из таких выплат предоставляется в Миргородском городском территориальном обществе. Согласно сообщению на официальном сайте общества, эта помощь составляет 5 тысяч гривен и осуществляется за счет бюджета МТГ.

Для получения этой выплаты нужно собрать определенный набор документов:

Заявление от Защитника/Защитницы или члена их семьи.

Копия страниц паспорта заявителя, подтверждающего личность и место регистрации (или ID-карты и выписки из Единого государственного демографического реестра о регистрации места жительства).

Копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (или если отсутствует, копия страницы паспорта с отметкой о праве осуществлять платежи).

Акт подтверждения фактического местожительства (при необходимости).

Копия документа, удостоверяющего участие в противодействии террористической деятельности или защите национальной безопасности.

Копии документов, подтверждающих родственные связи (для членов семьи Защитника/Защитницы Украины).

Акт оценки жилищных условий Защитника/Защитницы Украины или членов семьи.

Необходимо также предоставить подлинники документов для проверки их вероятности.

Для представления документов заявители должны обратиться в отдел "Центр предоставления административных услуг" по адресу: ул. Гоголя, 171/1, г. Миргород. В сельских населенных пунктах заявление вместе с документами необходимо подать администраторам отдела "Центр предоставления административных услуг", работающим в селах Миргородской городской территориальной громады.

Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить по телефонам: 0535552091 или 0535554490.

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