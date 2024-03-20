Независимо от того, есть ли у вас традиционные или самостоятельные обои, следуйте этим шагам, чтобы легко и без проблем удалить.

Настанет время, когда вам нужно будет знать, как удалить обои , то ли потому, что вы устали от этого, то ли вы решили вернуться к покраске, то ли потому, что владелец держит ваш депозит в заложниках. С появлением обоев, которые можно отклеить и наклеить, снять их стало гораздо легче, чем бумага, наклеенная клеем. Однако обе версии требуют немного планировки и тонкостей; поэтому ниже мы расскажем вам, как удалить обои обоих типов. С несколькими инструментами и терпением удалить обои не сложно.

Как удалить традиционные обои

Будьте в безопасности и защитите свой пол

Удаление обоев и остатков клея требует капельного раствора, поэтому, прежде всего, заботьтесь о безопасности и защитите свое окружение.

Используйте малярную ленту, чтобы закрыть электрические розетки и пластины выключателей освещения, чтобы предотвратить попадание влаги в помещение.

Защитите плинтус и пол, уложив пластиковую пленку. Используйте малярную ленту, чтобы удержать ее на месте.

Повезет? Найдите уголок

Если стена была загрунтована правильно, некоторые обои должны отойти длинными полосами, поэтому следует попробовать, прежде чем переходить к следующим шагам.

Найдите верхний угол обоев.

Используйте шпатель, чтобы ослабить угол и верхний край обоев.

Потяните и разрешите силе тяжести удалить обои одной длинной полосой.

Не удалось? Пора оценивать обои

Начните сверху стены и, осторожно нажав, проведите режущим инструментом по всей стене.

Смешайте раствор для удаления

Если вы приобрели коммерческий раствор для снятия обоев, внимательно следуйте инструкциям на этикетке. Вы также можете сделать самодельные хорошо работающие растворы. Попробуйте один, и если он не работает так хорошо, как вам бы хотелось, попробуйте другой – только не смешивайте оба.

Вариант 1: смешайте 3/4 стакана горячей воды с 1/4 стакана жидкого ополаскивателя.

Вариант 2: смешайте 2/3 стакана горячей воды с 1/3 стакана дистиллированного белого уксуса.

Для любого варианта создайте достаточное количество раствора, чтобы наполнить бутылку с распылителем.

Нанесите раствор для очистки и удалите обои

Начиная с верхней части обоев, нанесите раствор для зачистки на участок в ширину около четырех футов.

Подождите несколько минут, чтобы раствор ослабил клей.

Используйте шпатель, чтобы поднять угол и осторожно потянуть/соскрести мокрые обои со стены.

Положите большие куски в мусорный мешок, чтобы легче убирать.

Используйте аккуратные движения, чтобы не повредить гипсокартон. Если обои высохнут, снова смочите их очистным раствором и удалите влажными.

Удалите остатки клея

Даже после того как все обои исчезнут, на стенах все равно останется клей.

Смешайте свежий раствор для удаления жидкости и, начиная с верхней части стены, повторите процесс распыления и скребка по всей стене.

Завершив секцию, промойте стену влажной губкой.

Часто промывайте губку в ведре с теплой водой и отжимайте, пока она не станет просто влажной.

Около рубильной коробки выключите питание электрических розеток комнаты.

Снимите ленту с розеток, затем снимите крышки розеток и выключателя света.

Смочите губку очищающим раствором и промокните обои под крышками выпускных отверстий.

Подождите несколько минут и осторожно соскребайте обои.

Удалите остатки клея губкой, смоченной в растворе для удаления.

Дайте участку полностью высохнуть, установите крышки розеток и включите питание на выключателе.

Как удалить наклеенные обои

Удалить отклеившиеся и приклеившиеся обои гораздо легче, чем наклеенные обои, и вы даже можете сохранить обои для другого проекта, если будете очень осторожны.

Снимите крышки розеток.

Около рубильной коробки выключите питание электрических розеток комнаты. Снимите крышку розетки и выключателя света с помощью отвертки.

Найди угол и сними.

Начните с верхней части стены и найдите угол обоев. Вы можете ослабить угол с помощью шпателя или ногтя.

Аккуратно, медленно и равномерно снимите обои со стены. Не дергайте . Разрыв может привести к разрыву бумаги и срыву краски со стены.

Чтобы сохранить бумагу другого проекта, положите раздел на пол липкой стороной вверх. На клейкую сторону нанесите оригинальную подкладку обоев или используйте пергаментную бумагу.

Источник: realsimple

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