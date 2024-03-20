Вот как избавить свой дом от стойкого запаха дыма, от костра, камина или сигарет.

Хотя вы можете наслаждаться первым дыханием дыма от раскаленного огня, запахи дыма быстро стареют, когда они остаются в вашем доме и оседают глубоко в домашней мебели. Хотя освежители воздуха могут временно замаскировать запахи, лучше научиться навсегда вывести запах дыма из дома.

Постоянные запахи вызваны мелкими частицами пепла, никотина или кулинарного жира, которые оседают на поверхностях. Если у вас произошел большой пожар на кухне или в доме, обратитесь в профессиональную клининговую службу, чтобы устранить запах дыма. Воспользуйтесь этими советами по поводу дыма от костра или сигарет, чтобы вывести запах оставшегося в вашем доме дыма.

Как вывести запах дыма с помощью уксуса и пищевой соды

Шаг 1: Увеличьте вентиляцию

Откройте окна и двери, чтобы увеличить поток воздуха в комнате, как только вы услышите запах дыма (если конечно дым не идет извне). Включите потолочные вентиляторы и добавьте циркуляционный вентилятор.

Шаг 2: удалите золу

Опустите пепельницы или удалите холодный пепел из камина. Вынесите их наружу и поместите в соответствующую емкость.

Шаг 3: Используйте уксус

Налейте дистиллированный белый уксус в несколько маленьких лоханок и расставьте их по комнате в местах, они не будут мешать. Уксус поможет впитать запахи.

Шаг 4: Вымойте аксессуары

Бросьте в стиральную машину любые аксессуары, которые можно стирать, например подушки, шторы или постельное белье. Увеличьте освежающее действие вашего обычного стирального средства, добавив одну чашку пищевой соды в воду для стирки.

Шаг 5. Используйте пищевую соду

Посыпьте мягкую мебель и ковры сухой пищевой содой. Слегка вотрите щеткой с мягкой щетиной. Дайте ему постоять по крайней мере четыре часа (лучше восемь), прежде чем пылесосить.

Как вывести запах дыма из стен

Шаг 1: удалите пыль

Прежде чем мыть стены по какой-либо причине, воспользуйтесь тряпкой из микрофибры, чтобы удалить паутину и пыль. Нет необходимости размазывать стены.

Шаг 2: Приготовьте очищающий раствор

Смешайте 1 чайную ложку универсального моющего средства и 1/2 стакана пищевой соды на литр теплой воды в ведре. Перемешайте хорошо, чтобы смешать. Наполните второе ведро чистой водой. При необходимости приготовьте больше моющего раствора.

Шаг 3: Начните сверху

Смочите губку или ткань из микрофибры в мыльном растворе и отожмите ее во избежание капель. Начните с верхней части стены и осторожно протрите. Часто промывайте губку или тряпку во время переноски грязи. Работайте в сетке, чтобы вы покрывали всю стену, когда передвигаете лестницу.

Шаг 4: Промойте стену

Используйте вторую чистую губку, чтобы промыть стену чистой водой, чтобы удалить остатки мыла. Отожмите губку до влажности, чтобы капли не попали на только что очищенную стену. Часто меняйте воду для полоскания.

Как вывести запах дыма из мягкой мебели

Шаг 1: пропылососья обивка

Используйте вакуумный шланг, щетку для обивки и щелевой инструмент, чтобы пропилососить обивку. Начните сверху и охватите каждый дюйм, включая боковую и заднюю часть мебели. Запахи дыма могут прилипать к пыли и грязи.

Шаг 2: Посыпьте пищевой содой

Обильно посыпьте обивку сухой содой.

Шаг 3: намажьте его

Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно втереть соду в волокна обивки.

Шаг 4: Дайте время

Оставьте пищевую соду на ткани в течение четырех-восьми часов, чтобы впитать запах дыма.

Шаг 5: удалите запахи пылесосом

Используйте щетку для обивки и щелевой инструмент, чтобы пропылесосить пищевую соду.

Шаг 6. Используйте средство для обновления ткани

Если запах остался, сбрызните ткань освежающим спреем, который уловит молекулы запаха.

Как вывести запах дыма из ковров и ковров

Крок 1: пропилососьте килим

Хорошо пропылесосите ковер или ковер, чтобы уловить пыль и грязь. Если вы используете пылесос с одноразовым пакетом, выбросьте его в помойку, когда закончите, чтобы предотвратить повторную циркуляцию запахов.

Шаг 2. Используйте пищевую соду

Освежите ковер или ковер, обильно посыпав пищевой содой. Дайте ему постоять как минимум восемь часов, прежде чем пылесосить пищевую соду.

Шаг 3: Используйте освежающий спрей для ткани

Сбрызните ковер освежающим спреем для ткани, чтобы уловить молекулы, вызывающие запах.

Шаг 4. Попробуйте паровой очиститель ковров

Тщательно почистите ковер, используя влажный моющий раствор и паровое чистящее средство ковров. Вы можете сделать это самостоятельно с помощью арендованной машины или нанять компанию по чистке ковров.

Источник: realsimple

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