Удалите мыльную пену, плесень и ржавчину из плитки с помощью этих обычных бытовых средств.

Если плитка в вашей душевой комнате выглядит плохо, возможно это потому, что она покрыта грязью и мыльными брызгами, которые вы оставили. Пленочный слой образуется, когда жирные ингредиенты мыла для ванн и моющих средств реагируют с минералами в воде и прилипают к плиточной поверхности.

Еще хуже, высокая влажность является идеальной средой для размножения спор плесени, которые оседают на растворе и питаются мыльной пеной. К счастью, если вы регулярно чистите плитку для душа, вы можете поддерживать ее сверкающую чистоту с помощью обычных бытовых моющих средств.

Как часто мыть плитку для душа

Душ следует тщательно мыть еженедельно. Если вы хотите продлить потребность в уборке так часто, делайте 60 секунд обслуживания каждый раз, когда пользуетесь душем. Просто используйте банное полотенце или ракель, чтобы очистить кафельные стены и пол. Это помогает удалить почву, предотвратить появление полос и уменьшить влажность, необходимую для роста плесени.

Как очистить керамическую плитку для душа.

Опустите душ и улучшите вентиляцию

Уберите из душа все – бутылки с шампунем, мыло, бритвы, пуф.

Комбинируйте продукты и перерабатывайте все пустые бутылки. Протрите каждый предмет тканью, смоченной в горячей воде, чтобы очистить любую липкую грязь или плесень из плитки.

Удалите волосы из канализации.

Откройте окна и включите вентилятор в ванной, чтобы выветрить испарения от моющих средств.

Используйте ручную душевую насадку или ведро, чтобы намочить стены и пол.

Лечите плесень на затирке

Независимо от того, есть ли у вас нечеткая плесень или скользкая розовая плесень на растворе для плитки, ее следует сначала обработать. Если только небольшой участок роста, его можно уничтожить, а пятна очистить дистиллированным белым уксусом и пищевой содой.

Сбрызните затирку неразбавленным уксусом. Дайте поработать не менее 20 минут.

Сделайте пасту из пищевой соды и несколько капель воды.

Смочите небольшую щетку с мягкой щетиной в пасте и протрите пораженный плесенью участок.

Хорошо промойте.

Если плесень и плесень широко распространены, используйте хлорный отбеливатель, чтобы уничтожить споры и удалить пятна. Никогда не смешивайте хлорный отбеливатель с другими моющими средствами, включая уксус, чтобы избежать токсичных испарений.

В ведре смешайте две части теплой воды и одну часть хлорного отбеливателя.

Надев резиновые перчатки, с помощью губки нанесите раствор отбеливателя на раствор.

Дайте раствору поработать минимум 10 минут, а затем потрите раствор щеткой с мягкой щетиной.

Хорошо промойте плитку горячей водой.

Удалите мыльную пену В маленькой миске приготовьте пасту из одной чашки пищевой соды и одной четвертой чашки дистиллированного белого уксуса (будет шипеть!) С помощью губки нанесите на плитку пасту и дайте ей действовать примерно 15 минут. Слегка нажав, протрите мыльный налет и пасту влажной салфеткой из микрофибры. Если мыльный налет особенно сильный, нанесите пасту, подождите 15 минут, затем окуните губку в поваренную соль, чтобы обеспечить дополнительное абразивное действие во время очистки от накипи. Начните сверху и хорошо промойте плитку. Высушите плитку ракелем или полотенцем во избежание полос. Удалите сложные пятна Ржавчина Чтобы очистить ржавые пятна из керамической плитки, приготовьте пасту из лимонного сока и пищевой соды. Нанесите пасту на пятно и дайте ему действовать не менее 30 минут. Протрите область губкой и хорошо промойте. Если пятно устарело и темно, воспользуйтесь коммерческим средством для удаления ржавчины, содержащей щавелевую кислоту. Никогда не используйте хлорный отбеливатель на ржавчинном пятне, так как это может навсегда закрепить пятно. Липкие клеи Чтобы удалить остатки клея из наклеек для пола или настенных аксессуаров, используйте бумажное полотенце, чтобы пропитать это место растительным маслом. Дайте ему действовать не менее 15 минут, а затем воспользуйтесь пластиковым скребком или краем кредитной карты, чтобы удалить слизь. Все еще липкий? Смочите ватный тампон в спирте и протрите это место.

Источник: realsimple

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