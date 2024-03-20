Новая программа регистрации для получения финансовой помощи в размере более 3,5 тыс. грн. начала свою работу. Благотворительный фонд "Право на защиту" предоставляет возможность украинцам получить средства для поддержки в затруднительное время. Инициатива была оглашена организаторами УВКБ ООН в Сумской области, которые планируют оказать помощь переселенцам и жертвам войны.

Мобильная бригада фонда будет работать в Сумской области, собирая информацию и регистрируя заявки от лиц, отвечающих критериям уязвимости. Целевая аудитория включает внутренне перемещенных лиц, жителей области, пострадавших от военных действий, а также вернувшихся в свои дома беженцев.

Получить помощь могут те, кто отвечает следующим условиям:

не получали другие виды финансовой поддержки от международных организаций;

имеют доход на уровне менее 5,4 тыс. грн. на одного члена семьи в месяц;

имеют в составе семьи детей или пожилых людей без другого источника ухода;

принадлежат к семьям с особыми потребностями или заботятся о детях без сопровождения.

Для вышеперечисленных категорий лиц будет предоставлена ​​помощь в размере свыше 3,5 тыс. грн в течение трех месяцев, что в сумме составляет 10,8 тыс. грн на одного человека.

Подать заявку на получение пособия можно, обратившись в один из пунктов регистрации по следующему графику:

19 марта (12:00-15:00) в Ярославке (Кролевецкая ТГ), ул. Победы, 16;

20 марта (11:00-16:00) в Чупаховке (Чупаховская ТГ), ул. Воздвиженская, 53;

21 марта (12:00-15:00) в Реутинке (Кролевецкая ТГ), ул. Победы, 5б;

22 марта (12:00-15:00) в Алтыновке (Кролевецкая ТГ), ул. Путь, 26.

Для получения более подробной информации о программе и условиях подачи заявок можно воспользоваться ссылкой .

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