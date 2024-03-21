Это уже вторая война для этой пенсионерки - первую она встретила, кошди ей было только 12 лет.

В селе Малиновка Чугуевского района проживает 95-летняя Анна Перепелица, которая в начале полномасштабной агрессии Российской Федерации активно помогает военным. Она шьет подушки и готовит драники. С первых дней вторжения и до сентября 2022 года поселок был под обстрелами россиян, поскольку линия фронта проходила всего в нескольких километрах. Об этом рассказали в сюжете Суспільного.

Это уже вторая война для этой пенсионерки. Она вспоминает, как началась Вторая мировая война, когда ей было всего 12 лет.

"Четыре класса закончила. Война идет. Один трактор был, а мы успеваем солдатикам засевать поле пшеницей, рожью и просом, чтобы было, что ехать. Молодцы косят, вяжут, а мы снопы таскали. и уехали. Я все умела, все знала. Помогала, чтобы солдатам был хлеб", - рассказала Анна Перепелица.

С начала полномасштабной войны, эта 95-летняя волонтер постоянно шьет подушки для бойцов, производя их 20-30 штук ежемесячно.

Военные выражают огромную благодарность за помощь Анны Перепелице. По словам ее внучки и волонтера Анны Герасимовой, посылки из Малиновки на фронт отправляются дважды в месяц.

"Когда мы отправляли на Купянское направление, я написала записку им: "От бабушки Нюси 16.02.1929 года". Они были в шоке. Говорят: "Как это бабушка?" Некоторые военные даже плакали", - рассказала Герасимова.

Следующая партия подушек и дерунов предназначена для бойцов в Купянском и Донецком направлениях.

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