Если у вас под рукой нет хлорного отбеливателя или вы хотите не использовать химические вещества, есть альтернативы отбеливателю, которые отбелят ваше белье , включая некоторые полностью естественные методы. В сочетании с отличным стиральным средством они помогут сохранить белое белье ярким.

Альтернативы отбеливателя для отбеливания белья

Когда приходит время осветить белую одежду, постельное белье и банные полотенца, многие из нас сначала обращаются к хлорному или кислородному отбеливателю. Но есть и другие способы отбелить ткани. Большинство этих отбеливателей лучше всего работают на натуральных волокнах, таких как хлопок или лен, и их следует использовать только на белой одежде без принтов или контрастной обработки, чтобы избежать выцветания. Как и в случае с обычным отбеливателем, внимательно следуйте инструкциям! Если вы предпочитаете полностью отказаться от магазинных продуктов, есть несколько проверенных методов освещения белья с помощью средств, которые у вас уже есть под рукой, например лимонов и белого уксуса.

Дистиллированный белый уксус

Добавьте одну чашку дистиллированного белого уксуса в галлон горячей воды. Окуньте белую ткань в смесь и оставьте ее на ночь, а затем постирайте как обычно. Добавление одной чашки белого уксуса в цикл полоскания во время стирки белой или цветной одежды поможет удалить остатки стирального средства, из-за которых одежда выглядит тусклой.

Лимоны Содержащаяся в лимонах лимонная кислота может отбеливать ткани и хорошо работает для отбеливания волокон хлопка, льна и полиэфира. Смешайте полстакана лимонного сока (приблизительно из четырех лимонов) в один галлон горячей воды. Добавьте белое белье в воду с лимоном и дайте ему замочить по крайней мере один час. Вы можете оставить его замачивать дольше даже на ночь, чтобы отбелить. Затем постирать как обычно. Пищевая сода Размешайте одну чашку пищевой соды в одном галлоне кипятка, затем снимите с огня и добавьте грязную белую одежду. Дайте им пропитаться по крайней мере на час или ночь. Бикарбонат натрия поможет разрезать почву на хлопковой одежде, которая делает его тусклым. Стирать как обычно. Перекись водорода Безопасный для использования на всех стираемых тканях перекись водорода является мягкой формой кислородного отбеливателя. Используйте тот же самый 3-процентный раствор, который продается в аптеке, для оказания первой помощи, и добавьте одну чашку в дозатор отбеливателя стиральной машины. Поскольку перекись водорода быстро разрушается, убедитесь, что она свежая (она должна шипеть, когда ее налить в чашку). В противном случае вы просто добавляете обычную воду в стиральную машину. Воронение Старомодный продукт, выпускаемый в форме порошка или жидкости, воронение добавляет след синего пигмента железа, который делает ткань более белой для человеческого глаза. Блюдинг можно добавлять в цикл стирки или полоскания, но вы всегда должны разбавлять его и тщательно следовать инструкциям. Он тускнеет после нескольких стирок, но его можно часто использовать повторно. Средство для удаления цвета Используются художниками текстиля, средства удаления цвета не содержат хлора, но содержат гидросульфит натрия для удаления красителя из тканей. Его безопасно использовать для хлопка, льна, шелка, шерсти, вискозы, рамы и синтетических тканей. Вы получите лучшие результаты на натуральных волокнах, но это также осветит грязный белый полиэстер.

Моющее средство для посудомоечной машины Если у вас нет хлорированного пляжа или нет места для хранения большой емкости с отбеливателем, попробуйте этот трюк. Большинство порошкообразных моющих средств для посудомоечных машин содержат гипохлорит натрия (хлорный отбеливатель), отбеливающий ткани из натуральных волокон. Добавьте одну четверть или половину стакана порошка в галлон горячей воды и убедитесь, что порошок полностью растворится. Добавьте к смеси грязную белую одежду и дайте ему замочить по крайней мере 30 минут перед тем, как стирать, как обычно. Буря Естественный минерал, бура является альтернативой хлорному отбеливателю, который помогает удалить пятна и разрезает тусклые остатки. Добавьте полстакана порошка буры на один галлон теплой воды. Добавьте белую одежду и дайте ему пропитаться не менее 30 минут или дольше. Стирать как обычно. Божья коровка Ультрафиолетовые лучи солнца могут привести к выцветанию цветной одежды, но они также делают белое белье ярче. УФ-лучи не только отбеливают ткань, но и убивают многие виды микробов и помогают дезинфицировать ткани. Повесьте белые простыни или полотенца под прямыми солнечными лучами и дайте им высохнуть.

Источник: realsimple

Читайте также:

Как отбелить тюль: ТОП-5 незаменимых советов

Как отбелить носки: 7 хитрых трюков для идеальной чистоты

Как часто нужно стирать постельное белье: эксперты раскрыли секрет