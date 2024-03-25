Ваши контейнеры и продукты, которые вы храните, прослужат дольше, если вы будете знать, как правильно мыть их.

Сотрите стойкие остатки

Вообще скорость здесь ваш друг. Как только вы закончите потреблять содержимое, опорожните контейнер и начните мыть его теплой водой с каплей мыльного средства для посуды, чтобы размягчить остатки соуса и жира. Если у вас есть посудомоечная машина, поставьте контейнер вверх дном на верхнюю полку, сдвинув крышку вертикально между зубцами. Если нет, найдите минутку, чтобы немедленно вымыть кусочки в раковине.

Для всего, что уже изменило цвет, сбрызните это место спреем для посуды, содержащей сильные растворители для борьбы со стойкими пятнами. Оставьте на 30 минут и начните мыть. Если пятна не исчезают, смешайте две чайные ложки отбеливателя на галлон теплой воды. Опустите в контейнер для замачивания на 15–30 минут, затем потрите моющим прибором и щеткой. Последняя попытка? Поставьте емкость на подоконник под прямыми солнечными лучами – лучи могут помочь осветить пятна.

Устраните неприятные запахи

Эта пряная стручковая фасоль была очень вкусной на прошлой неделе, но это не значит, что вы хотите понюхать ее сегодня! Чтобы очистить пластиковые контейнеры, более пористые, чем их стеклянные аналоги, попробуйте быстро мыть их, а затем нанесите пасту, состоящую из одной столовой ложки пищевой соды и одного стакана воды. Дав постоять несколько часов, вымойте контейнер водой с мылом. Для вонючих силиконовых контейнеров или прокладок поставьте их в духовку. (Просто убедитесь, что они безопасны для духовки, затем очистите и высушите их.) Разогрейте духовку до 170 градусов по Фаренгейту и выпекайте вредные продукты в течение 20 минут. Запах должен исчезнуть из контейнера.

Очистите нечеткую плесень

Забыли о бутерброде с индейкой? Вытрите как можно больше зараженной пищи и плесени бумажным полотенцем. (Не используйте для этого губку, поскольку споры легко переносятся.) Затем вы можете мыть, как обычно, но, чтобы быть особенно тщательным, оставьте контейнер и крышку в растворе отбеливателя и воды на 30 минут. Используйте щетку для чистки соломинки, чтобы попасть в канавки крышки. Очистите водой с мылом после ванны, чтобы смыть остатки отбеливателя. И двигаясь вперед, держите контейнеры в передней части холодильника – первым входит, первым выходит. В конце концов бутерброд с индейкой – это ужасная вещь, которую можно выбросить!

Источник: realsimple

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