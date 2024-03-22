До войны Андрей служил в полиции Коростенского района Житомирской области, а Екатерина, его будущая жена, работала на границе.

В госпитале Ровенской области состоялась особая свадьба: 35-летний штурмовик полка "Сафари", Андрей Печенюк, получивший серьезные ранения на Бахмутском направлении в октябре, женился. У него до сих пор осколки в теле и голове после атаки, однако сейчас Андрей активно работает над восстановлением, чтобы снова стать на ноги.

До войны Андрей служил в полиции Коростенского района Житомирской области, а Екатерина, его будущая жена, работала на границе. Их путь прошел более семи лет назад. Они долго жили вместе, но в силу обстоятельств постоянно откладывали свадьбу.

С началом полномасштабного вторжения Андрей присоединился к штурмовому полку "Сафари", где участвовал в важных боевых операциях.

20 октября, во время одной из таких миссий, Андрей и его собратья попали под вражеский обстрел. "Ланцет" поразил их неожиданно, что привело к потерям среди товарищей по оружию и тяжелым ранениям у Андрея. Тяжело раненого бойца эвакуировали с поля боя, пройдя нелегкий путь к спасению.

Вскоре после этого Екатерина выяснила, где находится Андрей, и принялась прилагать все усилия, чтобы поддержать его. После нескольких операций и переходов между медицинскими учреждениями, Андрей оказался в госпитале Ровенской области, где, по словам врачей, показал невероятный прогресс в восстановлении.

"Я увидела его. Он физически и морально просто сломан и разбит был. Сейчас он совсем другой человек. Сейчас он проявляет свои сильнейшие и лучшие качества. Целеустремленность, силу духа. Екатерина исцеляет любимого", - говорит психолога Тамара Пилипюк.

В канун свадьбы, даже зная о предстоящем торжестве, Андрей не прекращал реабилитационных занятий, направленных на восстановление способности ходить. Наконец, Екатерина и Андрей обвенчались на террасе госпиталя, окруженные медицинским персоналом и другими пациентами, ставшими свидетелями их любви и непреклонной воли к жизни.

Источник: ТСН .

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