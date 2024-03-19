Убрать морщинки на одежде без утюга, в самом деле, проще, чем вам может казаться на первый взгляд.

К счастью, вам не нужен утюг , чтобы разгладить одежду. На самом деле, эти хаки требуют гораздо меньше усилий и времени. От использования фена до спреев для устранения морщин – читайте дальше, чтобы получить советы по удалению морщин на одежде без утюга.

Попробуйте убрать морщинки в сушилке

Для таких вещей, как рубашки и брюки, помятые (в отличие от небольших участков, таких как воротники), положите их обратно в сушильную машину. Этот трюк лучше всего подходит для хлопковой одежды, но также может работать для хлопчатобумажных смесей. Он даже может убрать морщинки на бамбуковых простынях.

Вот что вы должны сделать:

Поместите одежду в сушильную машину.

Добавьте влажное, но не мокрое полотенце. Эта добавка создаст пар и поможет убрать морщинки. Влажная тряпка также подойдет для одного маленького предмета. Некоторые из лучших сушильных машин имеют функцию подачи пара, поэтому вы можете пропустить этот шаг, если ваша сушильная машина имеет такую ​​функцию.

Поставьте сушильную машину на высокий уровень на пять-десять минут.

Извлеките вещь, как только цикл завершится, иначе она снова помется. Затем либо наденьте его, либо положите на вешалку.

Добавьте кубик льда в сушилку

Если бросить кубик льда в сушильную машину вместе с помятой одеждой, вы также можете удалить эти неприятные складки без утюга. Добавив несколько кубиков льда, установите сушилку на самый высокий уровень нагрева и дайте ей работать в течение цикла. Кубики льда растают и образуют пару, убирая морщинки.

Уберите морщинки с помощью фена

Фен может творить чудеса с морщинами, особенно если вы путешествуете и имеете ограниченные возможности без утюга. Для этого способа разглаживания морщин положите помятую вещь на вешалку, затем смочите морщинистые участки небольшим количеством воды. Бутилированная вода лучшая, поскольку вода из-под крана может содержать минералы, которые могут вызвать пятна.

Включите фен и сосредоточьте тепло на мятых участках одежды. Вы также можете разгладить вручную, если нужно. Просто убедитесь, что вы не держите сушильную машину слишком близко к своей одежде и рискуете сжечь ткань.

Используйте паровой душ, чтобы убрать морщинки

Собираетесь подготовиться и осознаете, что ваша одежда помята? Выполняйте многозадачность и распаривайте морщинки на одежде, принимая душ. Уложите одежду на вешалку и повесьте позади душа. Затем включите воду (чем горячее, тем лучше), но будьте осторожны, чтобы мыло не брызнуло и не попало на одежду.

Если водяные пятна на ткани вызывают настоящую обеспокоенность, держите вешалку на вешалке для полотенец или крючке вне душевой кабины. Если это так, включите душ до конца и дайте комнате набраться пара. Затем оставьте воду примерно на 10 минут, и когда вы вернетесь, одежда будет готова к носке. Не забудьте закрыть дверь и окна.

Источник: realsimple

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