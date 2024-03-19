Мы предлагаем разные варианты, чтобы вы могли смыть пятно независимо от того, какие ингредиенты у вас под рукой.

У нас есть несколько советов по поводу того, как быстро вывести пятна от кофе. Благодаря этим трем надежным методам ваша шелковистая белая блуза будет выглядеть как новая. Начните с самых простых приемов, используя ингредиенты, которые, вероятно, у вас дома.

Как вывести пятна от кофе с помощью содовой воды

Шаг 1. Наполните бутылку-распылитель газировкой и разбрызгивайте

Распылите на пятно газировку. Карбонизация удаляет пятна и предотвращает их оседание на ткани. (Вы можете обойтись без бутылки с пульверизатором, если вы в ресторане. Попросите официанта стакан содовой, окуните тканевую салфетку и промокните пятно.)

Шаг 2: промокните тканью

Промокните тканью из микрофибры, начиная с наружной стороны пятна и продвигаясь внутрь. Не тритесь, иначе пятно может впитаться в ткань.

Шаг 3: промойте

Промойте пятно водой, чтобы проверить, полностью ли удалось вывести кофейное пятно. Если нет, перейдите к методу ниже. Если пятно исчезло, постирайте одежду в соответствии с инструкциями по уходу на этикетке. Затем высушите на воздухе.

Как вывести пятна от кофе с помощью кипятка

Шаг 1. Добавьте кипяток в миску

Расположите пятно над крепкой миской или кастрюлей, способной выдержать кипяток. Вскипятите чайник с водой, затем очень медленно вылейте воду на пятно примерно с одного фута выше, начиная от наружного края пятна и продвигаясь внутрь.

Шаг 2: Отожмите ткань и промокните тканью

Осторожно извлеките ткань (она будет горячей!) и осторожно отожмите ее. Вы увидите, как кофе отрывается от одежды и делает воду коричневой. Промокните ткань чистой белой тканью.

Шаг 3: промойте

Промойте одежду водой, а если пятно полностью удалено, постирайте одежду и высушите на воздухе.

Как вывести пятна от кофе с помощью средства для мытья посуды или средства для стирки

Шаг 1: нанесите мыло

Добавьте несколько капель жидкого мыльного или жидкого стирального порошка прямо на пятно и смочите его в миске с холодной водой. Оставьте на несколько минут.

Шаг 2: помассируйте ткань

Используйте пальцы, чтобы осторожно потереть пятно из ткани. Поверните его в миску и дайте ему пропитаться в течение 30 минут.

Шаг 3: промойте

Выньте одежду из миски и прополощите. Если пятно полностью удалено, постирайте одежду и высушите ее на воздухе. Если нет, повторяйте процесс, пока он не исчезнет, ​​затем выстирайте и высушите на воздухе.

Источник: realsimple

Читайте также:

Как вывести пятна от травы из одежды: четыре действенных способа

Как удалить пятна и грязь из ковра для ванной: несколько важных советов

Как удалить пятна от лака для ногтей из одежды: простые шаги