Цены на мясо в Украине снизились более чем на 10 гривен.

По данным Минфина, некоторые виды мяса подешевели более чем на 10 гривен. Особенно заметное снижение цен касается куриного и свиного мяса.

Куриная голень в марте продается за 67,45 гривны за килограмм, что на 11,45 гривны меньше, чем в феврале. Цена этого продукта в прошлом месяце составляла 78,85 гривны.

Наиболее доступная цена для покупателей на куриную голень в магазине Novus, где она стоит 59,99 гривен.

Цена на куриное бедро в марте снизилась на 14,03 гривны по сравнению с февралем. Сейчас его можно приобрести за 92,45 гривны по сравнению со 106,48 гривнами в прошлом месяце. У "Novus" цена на бедро куриное составляет 79,99 гривен за килограмм.

Цена на куриное филе тоже снизилась, теперь она составляет 153,93 гривны за килограмм. В феврале стоимость была больше на 7,29 гривен, когда мясо продавали за 161,22 гривны за 1 кг. Самые выгодные цены на филе наблюдаются в Novus, где оно продается за 134,99 гривны.

Свинина также дешевеет в марте, например свиной шашлык стоит 195,58 гривен за килограмм. В прошлом месяце стоимость составляла 206,52 гривны, что на 10,94 гривни больше. В магазинах Varus и Auchan цена на шашлык составляет 159,90 гривны.

Свиную ошейку в марте можно приобрести за 217,62 гривен за килограмм. В феврале цена составляла 227,20 гривен, то есть на 9,58 гривен больше. Выгоднее всего покупать ошейок у "Novus", где он стоит 184,99 гривен за килограмм.

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