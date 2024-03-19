В Украине продолжается борьба против компаний, оплачивающих зарплату "в конвертах". За начало от 1 апреля 2024 г. усилятся наказания для работодателей за незадекларированную правильно работу работников. Эту информацию сообщили в одном из управлений Государственной службы Украины по труду.

Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" минимальная заработная плата с 1 апреля текущего года увеличится до 8 тысяч гривен.

Основы ответственности за нарушение законодательства о труде определены в статье 265 Кодекса законов о труде. Они зависят от размера минимальной заработной платы.

Следовательно, за нарушение несоблюдения минимальных государственных гарантий в оплате труда предусмотрен штраф в дважды большем размере минимальной зарплаты за каждого работника, у которого возникло нарушение. То есть с 1 апреля штраф составит 16 тысяч гривен.

С 1 апреля для юридических лиц и ФЛП, уплачивающих единый налог первой — третьей групп, за оформление работника на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем в случае фактического выполнения работы в течение всего рабочего времени, будет применено предупреждение. В то же время за повторное нарушение в течение двух лет штраф составит 30-кратный размер минимальной зарплаты (240 тысяч гривен). За выплату заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налоги — штраф составит 240 тысяч гривен.

За фактическое допущение работника к работе без оформления трудового договора (контракта) предусмотрен штраф в десять раз в большем размере минимальной зарплаты за каждого гражданина, у которого возникло нарушение. С 1 апреля он составит 80 тысяч гривен.

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