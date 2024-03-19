Вашу обувь, которая имеет неприятный запах, можно спасти.

Если ваш нос сморщивается, когда вы открываете шкаф в спальне, и вы нервничаете, когда заходите в разутый дом, возможно, вы имеете дело со зловонной обувью . Хотя это может быть неудобно, зловонная обувь является очень распространенной проблемой. Запах происходит от грязи на теле и бактерий, которые накапливаются в обуви, и результат может быть достаточно сильным. Но это не значит, что вам нужно выкинуть обувь. Имея несколько базовых расходных материалов и план игры для регулярного ухода за обувью, вы сможете избавиться от запаха обуви.

Как избавиться от запаха в обуви

Сделайте поглотители запаха с пищевой содой

Смешайте полстакана пищевой соды и полстакана кукурузного крахмала.

С помощью воронки или ложки вылейте смесь в два белых хлопчатобумажных носка, равномерно распределив между ними.

Используйте крутой галстук или завяжите носки, чтобы закрыть их.

Поместите носки в обувь и дайте им полежать ночь (лучше 24 часа).

Ежемесячно сливайте смесь, стирайте носки и наполняйте их новой смесью.

Вы можете избавиться от бактерий уксусом

В соотношении 1:1 смешайте дистиллированный белый уксус и воду в бутылке с распылителем.

Сбрызгивайте внутреннюю часть обуви смесью после каждого ношения. (Попытайтесь избегать брызг смеси на внешнюю сторону обуви, поскольку уксус может привести к изменению цвета некоторых материалов.)

Поместите обувь в хорошо проветриваемое место для высыхания. Добавьте циркуляционный вентилятор, чтобы ускорить процесс сушки.

Вымойте обувь

Большинство тканевой спортивной обуви можно стирать вручную или в стиральной машине. Проверьте веб-сайт изготовителя для получения конкретных инструкций.

Снимите шнурки и стельки.

Используйте стиральный порошок на основе энзимов, средство для дезинфекции белья, чтобы избавиться от бактерий, и прохладную воду.

Поместите обувь в сетчатый мешок для белья и поместите его в стиральную машину в деликатном режиме. (Вы также можете стирать обувь вручную в раковине.)

Стирайте шнурки и стельки вручную или замените их новыми.

Дайте обуви полностью высохнуть на воздухе, прежде чем одеть ее.

Продезинфицируйте обувь, которую нельзя стирать

Сапоги и тапочки с подкладкой из стрижки обычно нельзя стирать в машине, но вы все равно можете убить остающиеся внутри бактерии.

Смешайте раствор воды и соснового масла или дезинфицирующего фенольного средства, следуя инструкциям на этикетке.

Смочите салфетку из микрофибры в смеси и отожмите, пока она не станет просто влажной.

Осторожно протрите внутреннюю часть обуви.

Дайте высохнуть на воздухе не менее 24 часов в хорошо проветриваемом помещении.

Используйте эфирные масла, чтобы избавиться от запазда

Эфирные масла чайного дерева, гвоздики и кедра обладают противогрибковыми свойствами, чтобы уничтожить споры и помочь дезодорировать обувь.

Смешайте несколько капель эфирного масла с водой в пульверизаторе.

Накройте обувь снаружи старой тканью, чтобы защитить ее от избытка брызг, которые могут оставить пятна на некоторых материалах.

Распылите внутреннюю часть обуви.

Дайте обуви полностью высохнуть, прежде чем одеть ее снова.

Воспользуйтесь преимуществами солнца

Ультрафиолетовые лучи солнца помогают избавиться от бактерий. Это лучше всего работает, если сначала вымыть обувь, но может снизить запах от влажной спортивной обуви.

Максимально открытая обувь.

Поставьте под прямые солнечные лучи два-три часа.

Используйте дезинфицирующий спрей

Осторожно сбрызните внутреннюю часть обуви дезинфицирующим спреем на основе фенола.

Не перенасыщайте, но убедитесь, что все внутренние поверхности влажны.

Дайте обувь высохнуть в течение ночи, прежде чем носить ее.

Источник: realsimple

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