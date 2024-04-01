Некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше, если их здоровье или социальный статус отвечают определенным критериям. Если гражданин отвечает этим условиям, он имеет право подать заявление и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины.

Кто может выйти на пенсию раньше?

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", украинцы могут получить пенсию в возрасте 60 лет при условии, что имеют не менее 31 года трудового стажа. Если стаж меньше, возраст выхода на пенсию возрастает до 63 или 65 лет.

Однако некоторые категории граждан имеют возможность выйти на пенсию раньше специальных условий, установленных законом. Среди таких категорий:

Лица с инвалидностью первой группы, но возможность ухода на пенсию разрешается не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста для мужчин и за 15 лет для женщин.

Женщины, родившие пять или более детей и воспитавшие их до восьми лет, а также матери детей с инвалидностью.

Военнослужащие, работники правоохранительных органов, участвовавшие в боевых действиях или получившие инвалидность в результате ранения.

Вдовы или вдовцы военнослужащих, работников правоохранительных органов, погибших, если они не стали повторно женаты.

Ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы и исполняющие международную обязанность лица.

Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья.

Работники, работавшие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.

Лица, страдающие редкими заболеваниями, такими как гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональный карликов и другие.

Как подать заявление?

Для получения ранней пенсии в Пенсионный фонд Украины необходимо предоставить следующие документы:

Заявление о получении ранней пенсии.

Документ, подтверждающий личность (оригинал и копия).

Документы, подтверждающие трудовой стаж (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.

Справка о присвоении индивидуального налогового номера (код РНОКПП).

Справка о доходах за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

Пенсионный фонд также может запросить следующие документы:

Справка о прибавках к пенсии.

Копия удостоверений, подтверждающих право на льготы.

Свидетельство о браке.

Справка из налоговой об отсутствии доходов (в случае безработицы).

Свидетельство о рождении ребенка.

Документы можно подать лично, по почте или с помощью сайта .

Источник: 24tv

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить финансовую поддержку для себя и детей: как это сделать

Украинцам могут повысить пенсию на 51%: необходимо сделать важный шаг

Выплаты 24 тысячи и более: кто в Украине может рассчитывать на такие средства