Для того чтобы разнообразить меню, на завтрак можно приготовить омлет новым способом.

Идеальный завтрак должен быть полезным, питательным, надолго насыщать энергией и быстрым в приготовлении.

Самым популярным завтраком остаются блюда из яиц, а омлет с утра даже называют «завтраком чемпионов».

Самый простой способ менять вкусы омлета – это готовить его с разными начинками.

А вот фудблогер и автор страницы Oxana bil вообще предлагает попробовать на завтрак не просто омлет, а пирог.

«Если у вас есть остатки лаваша, даже если он совсем засох, тогда этот рецепт для вас! Пирог из лаваша на сковороде! Быстро, вкусно и сытно!», - говорит об этом рецепте фудблогер.

Как приготовить омлет на завтрак по-новому.

Для приготовления завтрака понадобятся следующие ингредиенты: 4 яйца, 100 мл молока, 100 гр твердого сыра, любимые специи и один тонкий лаваш. По желанию также можно использовать зелень.

Шаг первый: яйца размешиваем с молоком, туда же добавляем соль, перец, специи и зелень. Также в смесь добавляем сыр, натертый на большой терке.

Как приготовить омлет на завтрак по-новому.

Тонкий лаваш складываем и ножницами нарезаем на средние кусочки. Их также выкладываем в яичную смесь.

Следующий шаг – выливаем смесь на разогретую и смазанную маслом сковороду, накрываем крышкой.

Такой омлет жарит на среднем огне до золотистой корочки. Затем следует пперевернуть омлет на другую сторону и тоже поджарить.

Как приготовить омлет на завтрак по-новому.

Фудблогер советует воспользоваться для этого тарелкой.

Также хозяйка отметила, что такое блюдо из яиц вкусно и в горячем виде, и в холодном.

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