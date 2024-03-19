Избавиться от пыли со всех поверхностей в доме может казаться невозможной задачей, но на самом деле это легко.

Вытирание пыли часто является одним из самых простых дел, однако для очистки всех поверхностей в доме может потребоваться много времени. Но есть более эффективные и умные способы проделать эту работу. Мы попросили экспертов предоставить лучшие советы и подсказки относительно того, как избавиться от пыли в вашем доме.

Как избавиться от пыли

Всегда всегда начинайте сверху и двигайтесь вниз, чтобы не сбросить пыль туда, где только что почистили. Если у вас есть потолочные вентиляторы или накладные светильники, воспользуйтесь ими первыми. Затем очистите верхнюю часть оконных рам и отделки от пыли. Затем продвигайтесь вниз к полу. Вот немного больше о том, как.

Потолочные вентиляторы

Осторожно протирая ее тканью, наденьте старую наволочку на лезвие, чтобы собрать пыль. Повторите!

Светильники

Убедитесь, что они выключены, а затем осторожно потрите их сухой тканью из микрофибры от пыльцы.

Отделка окон

Валики для ворса творят чудеса со шторами. Раз в сезон дайте им разрешение, используя насадку для обивки пылесоса на самом низком режиме всасывания. Для жалюзи используйте салфетку из микрофибры и протрите планку по планке, чтобы избавиться от пыли.

Мебель и стеллажи

Пройдитесь по поверхностям своей удобной салфеткой из микрофибры. Затем попробуйте избавиться от пыли сухой салфеткой.

Экраны телевизоров

Осторожно проведите каждый дюйм микрофиброй или мягкой тканью, чтобы навсегда убрать пыль.

Радиаторы и отопительные каналы

Баллончик со сжатым воздухом может помочь избавиться от пыли даже с самых упрямых поверхностей.

Унитазные бачки и бортики ванн.

Используйте одноразовую тряпку для сбора пыли, а затем нанесите на поверхности универсальное чистящее средство.

Плинтусы

Высушите пыль салфеткой из микрофибры. Произведите влажной салфеткой. Для толстых слоев пыли повторите эту формулу «сделай сам»: смешайте половину чайной ложки жидкости для мытья посуды в двух литрах теплой воды. Смочите чистую салфетку из микрофибры в растворе и снова протрите плинтус.

Полы

Пропылесосите остатки грязи, а затем воспользуйтесь влажной тряпкой.

Источник: realsimple

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