16 марта многие люди уехали из драмтеатра в Мариуполе, что спасло жизнь многим - Юлия с родителями оказались в атакованном драмтеатре.

16 марта 2022 года для мариупольки Юлии Мороз стал вторым днем ​​рождения. В тот день вместе с родителями она находилась в драматическом театре, когда армия россии атаковала его бомбардировкой. Мать получила ранения головы, но Юлия вместе с отцом и кошкой остались физически невредимыми, хотя ощущали последствия этого трагического дня в течение длительного времени.

Подвал и бомбоубежище уже были переполнены, и Юлия вместе со своими родителями и кошкой заняли места на втором этаже на театральных креслах. 16 марта многие люди уехали из драмтеатра, что спасло жизнь многим. Кроме того, в самом театре было много людей, но на втором этаже была еще и часть покинувших здание.

"В драмтеатре раздавали кипяток. Помню, как мы стояли два часа в очереди за кипятком. Я стояла и плакала: в 21 веке стоять за кипятком, кто бы мог представить. Стояла за этим кипятком и плакала", - вспоминает Юлия .

Около 9:30-9:40 произошел мощный взрыв. Юлия находилась в холле театра и почувствовала удар и поняла, что была прижата к колонне. После этого она сразу отправилась на второй этаж, где находились ее родители.

"Только спустилась, произошел очень мощный взрыв. Там были такие колонны, меня прижали к колонне. Летели стекла, камни, пыль. Люди начали кричать, а я нырнула в эту пыль, побежала на второй этаж, потому что там были родители", - рассказала женщина .

Прибежав к маме, она увидела, что та вся облита кровью с открытой черепно-мозговой травмой. Они с отцом подняли маму, спустились вниз в подвал драмтеатра, где Юлия начала оказывать женщине первую помощь. В ее сумке были перекись и бинт. После чего семья отправилась в филармонию.

Тогда услышали крики о том, что драмтеатр горит и нужно выходить всем. Ситуация была ужасной, было много раненых. Пока люди выходили, постоянно велись обстрелы.

"Мы перешли в филармонию, которая в минутах 15-20 от драмтеатра. В филармонии была медсестра, у нее было лекарство. Она оказала помощь маме, и она дала мне для мамы антибиотики", - вспомнила Юлия Мороз.

Юлии и матери удалось машиной скорой выехать в больницу Мангуша, все это происходило под постоянным обстрелом со стороны россии. Там они пробыли десять дней. Когда матери стало лучше, семья переехала в Винницу. Отец остался в филармонии, мест в скорой для него не было. Дочь не знала, что с ним, но спустя месяц он вышел на связь. Еще через два месяца ему удалось уехать к семье.

"Он очень болел. Когда вернулся к нам, где-то, килограммов 50 весил, очень похудел. Вспоминать мне очень тяжело. Это наш второй день рождения. Слава богу, что мы живы. Раньше — сразу в слезы", - добавила женщина.

Источник: Суспільне.

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