Есть способы, которые помогут узнать, что ваш смартфон стал объектом слежения и прослушивания.

Смартфон Android может прослушиваться через вредные приложения. Поэтому специалисты не устают подчеркивать, что никогда нельзя устанавливать неофициальные, подозрительные приложения.

Для того, чтобы обезопасить свой смартфон Android от прослушивания не следует открывать подозрительных писем, сообщений, SMS. Ни в коем случае нельзя переходить по гипер-ссылке, вызывающей подозрение.

В противном случае увеличиваются риски установки вредоносного программного обеспечения на смартфоне.

Еще один способ прослушивания смартфона – перехват звонков из-за уязвимости глобального телекоммуникационного протокола SS7.

Есть некоторые явные признаки, что смартфон прослушивается. Так, например, можно заметить, что гаджет начал слишком быстро разряжаться. К этому может приводить приложение, работающее фоново и потенциально отслеживающее ваши действия.

Щелчок, гудки и другие помехи во время телефонных вызовов также могут указывать на то, что разговор перехватывается или записывается посторонними лицами.

Также необходимо насторожиться, если смартфон Android греется даже тогда, когда им не пользуются или он не стоит на зарядке.

Частая перезагрузка или отключение смартфона – это может свидетельствовать о работе вредоносного программного обеспечения.

Для того чтобы проверить, не прослушивают ли ваш Android, можно воспользоваться специальными кодами.

Код #21# поможет узнать, переадресовываются ли вызовы и текстовые сообщения на другой номер. Код #62# позволит выяснить, на какой номер переадресовываются звонки и текстовые сообщения при отсутствии связи.

Еще один код ##002# позволит отключить переадресацию вызовов и текстовых сообщений.

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