Украинцам рассказали, как повышение минимальной зарплаты с апреля окажет влияние на соцвыплаты и пенсию.

С 1 апреля 2024 г. в Украине планируется повышение минимальной заработной платы, что приведет к изменениям в размерах социальных выплат. Информацию об этом дает издание Focus.ua со ссылкой на специалистов в области права. Ожидается, что с 1 апреля минимальная заработная плата вырастет во второй раз. Предыдущее повышение составило 400 гривен, теперь предполагается рост на 900 гривен. Таким образом, с 1 января 2024 минимальная зарплата выросла до 7,1 тыс. гривен, а с 1 апреля планируется ее повышение до 8 тыс. гривен.

Специалисты также предполагают увеличение декретных выплат вместе с минимальной зарплатой. Предварительно возрастут выплаты за отпуска и больничные, связанные с беременностью и родами.

Дополнительно ожидается повышение пенсий для 65-летних граждан, имеющих достаточный стаж. Согласно законодательству, минимальная гарантированная пенсия для этой категории лиц должна составлять не менее 40% минимальной заработной платы. Таким образом с января этот размер увеличился с 2,68 тыс. до 2,84 тыс. гривен, а с 1 апреля планируется повышение до 3,2 тыс. гривен.

Вместе с минимальной зарплатой также увеличится Единый социальный взнос. Его размер увеличится с 1,56 до 1,76 тыс. гривен, что также приведет к увеличению максимальной базы начисления этого взноса со 106,5 до 120 тыс. гривен.

С 1 апреля изменятся также налоги, уплачиваемые физическими лицами-предпринимателями (ФЛП). Ставка единого налога будет зависеть от уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц и группы, которой принадлежит ФЛП. Так, максимальный доход для разных групп ФЛП также увеличится с 1 апреля.

Также предполагается рост штрафов для работодателей за несоблюдение официального оформления работников с 71 до 80 тыс. гривен.

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