Выращивание редиса не требует сверхсложных условий, потому что эта культура достаточно нетребовательна. Но есть серьезные ошибки, из-за которой урожай может серьезно пострадать или быть невкусным.
Так, редис может потрескаться. Это происходит по нескольким причинам. Одна из них – это слишком густая посадка.
При посеве семян важно соблюдать дистанцию не менее 2 см. Если же редиска посажена гуще, то позднее необходимо будет провести прореживание.
Еще одна причина, по которой трескается редис – некачественный или неправильно подобранный посадочный материал.
Кроме того, следует учитывать, что редис трескается из-за неправильного полива.
«Лопает редис от неравномерного, неправильного полива! После всходов больший полив к завязи, далее убавляйте при выборе плодов. А все чего-то делают наоборот», - рассказала опытная хозяйка и автор блога «Hroshi na horodi».
Кроме того, не стоит обильно поливать огород после засушливого дня – отрицательный эффект обеспечен, если на следующий день будет сильный дождь. Опытные огородники всегда прислушиваются к прогнозам погоды.
Следует также помнить, что, если редис поливать маловато, она вырастет горькой.
К растрескиванию редиса также приводит избыток азотных удобрений в почве.
Кроме того, если редис трескается, это может свидетельствовать о том, что его передержали в земле.
Напомним, чтобы семена проросли, необходима температура на уровне 2-3 градусов тепла. Оптимальная температура для выращивания редиса – 16-18 градусов выше нуля.
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