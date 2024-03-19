Одна из проблем, с которой сталкиваются огородники и дачники, выращивающими редис – это растрескивание овощей.

Выращивание редиса не требует сверхсложных условий, потому что эта культура достаточно нетребовательна. Но есть серьезные ошибки, из-за которой урожай может серьезно пострадать или быть невкусным.

Так, редис может потрескаться. Это происходит по нескольким причинам. Одна из них – это слишком густая посадка.

При посеве семян важно соблюдать дистанцию ​​не менее 2 см. Если же редиска посажена гуще, то позднее необходимо будет провести прореживание.

Еще одна причина, по которой трескается редис – некачественный или неправильно подобранный посадочный материал.

Кроме того, следует учитывать, что редис трескается из-за неправильного полива.

«Лопает редис от неравномерного, неправильного полива! После всходов больший полив к завязи, далее убавляйте при выборе плодов. А все чего-то делают наоборот», - рассказала опытная хозяйка и автор блога «Hroshi na horodi».

Кроме того, не стоит обильно поливать огород после засушливого дня – отрицательный эффект обеспечен, если на следующий день будет сильный дождь. Опытные огородники всегда прислушиваются к прогнозам погоды.

Следует также помнить, что, если редис поливать маловато, она вырастет горькой.

К растрескиванию редиса также приводит избыток азотных удобрений в почве.

Кроме того, если редис трескается, это может свидетельствовать о том, что его передержали в земле.

Напомним, чтобы семена проросли, необходима температура на уровне 2-3 градусов тепла. Оптимальная температура для выращивания редиса – 16-18 градусов выше нуля.

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