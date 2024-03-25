Некоторые продавцы стали использовать название ТЦК как креативный маркетинговый ход для продажи различных товаров, которые на самом деле никак не связаны ни с ТЦК, ни с мобилизационными процессами.

Территориальные центры комплектования, обычно ассоциирующиеся с мобилизацией, неожиданно оказались в центре внимания на рынке онлайн-объявлений, но не по причинам, которые можно было бы ожидать. Стало известно, что в Украине начали продавать товар, который помогает "убежать от мобилизации" и ТЦК.

Некоторые продавцы начали использовать название этих учреждений в качестве креативного маркетингового хода для продажи различных товаров, которые на самом деле никак не связаны ни с ТЦК, ни с мобилизационными процессами.

Объявления о продаже "оберегов от ТЦК" по цене в 638 грн стали одним из примеров такого нетрадиционного подхода. Авторы других объявлений предлагают автомобили и электровелосипеды, обещая, что они помогут быстро "избежать встреч с работниками ТЦК".

Строители, в свою очередь, используют подобную стратегию, заявляя в объявлениях о своих услугах, что блокпосты ТЦК не станут для них препятствием.

"Успешно продаются истории, затрагивающие актуальные темы – как покинуть страну, как избежать ТЦК. Мошенники и дельцы этот тренд абсолютно четко улавливают и используют, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. Ничего удивительного. Кто-то отдает жизнь, защищая страну, а кто-то пытается заработать деньжат" таким образом. Это наши реалии. Призываю к ответственному потреблению информации, иначе можно стать жертвой тех, кто хочет нас обмануть", - отмечает бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Источник: ТСН.

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