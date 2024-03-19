Попробовав этот простой приём для чистки ванны, вы не захотите чистить ее другим способом.

Знание того, как почистить ванну имеет важное значение для удаления бактерий и возможных вирусов, которые остаются на поверхности ванны, и помогает уменьшить риск инфицирования.

Следуйте этим советам по чистке ванны, чтобы ванна была блестящей.

Как почистить ванну с помощью моющего средства

Старый школьный метод мытья ванны руками и коленями – это такая боль (буквально). Но использование чистой угловой метлы с синтетической щетиной является секретным оружием в этом трюке, которым Нистул делится с нами. Длинная ручка означает, что вам не придется наклоняться, так что спина и колени будут вам благодарны. Вот пошаговая инструкция, как почистить ванночку.

Шаг 1: Добавьте воду и мыло

Разбрызгивайте ванну теплой водой с помощью чашки или ручного душа. Затем налейте на поверхность ¼ стакана мыльного средства.

Шаг 2: Скраб

Стоя у ванны, вытрите мыльную пену, грязь и любой налет веником.

Совет : это работает только с чистым веником. Новенький веник рекомендуем хранить только для чистки ванны.

Шаг 3: Намочите ванну раствором уксуса.

Если ванна особенно грязная, смешайте равные части белого уксуса и мыльного средства в мерной стеклянной чашке. Разогрейте в микроволновке (примерно 30 секунд), затем перемешайте. Разлейте раствор по всей ванне, оставьте на 30 минут, затем протрите. Это поможет почистить вашу ванную как можно лучше.

Шаг 4: Промойте ванночку

Тщательно промойте ванну холодной водой, выводящей пену быстрее, чем теплая вода. Обязательно смойте все мыло и уксус (если использовались). Вот и все – вам удалось почистить ванну!

Источник: realsimple

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